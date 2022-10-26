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  4. Evi bu hale kiracı getirmiş! Artık kullanılamaz durumda... Şimdi her yerde aranıyor

Evi bu hale kiracı getirmiş! Artık kullanılamaz durumda... Şimdi her yerde aranıyor

26.10.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki dairede korkunç bir yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü ancak yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Öte yandan komşuları yangını dairede kiracı olan kişinin çıkardığını iddia etti. Bunun üzerine psikolojik sorunları da olduğu öne sürülen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Evi bu hale kiracı getirmiş! Artık kullanılamaz durumda... Şimdi her yerde aranıyor

İzmir'de bir dairede meydana gelen yangın, tüm apartmanı korkuttu. Yangın, Torbalı Mahallesi 5118 Sokak'ta 3 katlı apartmanın ikinci katındaki bir dairede çıktı. Yangınla ilgili ihbarın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İşte korkutan yangınla ilgili detaylar ve 'kiracı' ayrıntısı...

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairede çıkan yangın söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

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YANGINI KİRACININ ÇIKARTTIĞI İDDİASI

Dairede kimsenin olmadığını belirleyen polis ekipleri, komşuların yangını dairede kiracı olan ve psikolojik sorunları bulunan M.K'nın (35) çıkardığı iddiası üzerine bu kişiyi yakalamak üzere çalışma başlattı. (AA)

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