Evi bu hale kiracı getirmiş! Artık kullanılamaz durumda... Şimdi her yerde aranıyor

İzmir'de bir dairede meydana gelen yangın, tüm apartmanı korkuttu. Yangın, Torbalı Mahallesi 5118 Sokak'ta 3 katlı apartmanın ikinci katındaki bir dairede çıktı. Yangınla ilgili ihbarın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İşte korkutan yangınla ilgili detaylar ve 'kiracı' ayrıntısı...

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairede çıkan yangın söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

YANGINI KİRACININ ÇIKARTTIĞI İDDİASI

Dairede kimsenin olmadığını belirleyen polis ekipleri, komşuların yangını dairede kiracı olan ve psikolojik sorunları bulunan M.K'nın (35) çıkardığı iddiası üzerine bu kişiyi yakalamak üzere çalışma başlattı. (AA)



