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Kiracı, kirayı yüzde 25 artışla güncellemişti! Ev sahibi evden çıkarmak için bakın ne yaptı "Telefon ışığıyla..."

11.10.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklarla alakalı her geçen gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Samsun’da yaşanan olayda, yüzde 25 zammın ardından ev sahibinin yaptıkları şaşkınlık yarattı. Kirada oturan öğrenci ve velisi, kendilerinden yüzde 25’in üstünde artış istendiğini belirtti. Ev sahibinden kendilerini evden çıkarmak için elektriği kapattığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Öte yandan öğrenci, evin içinde her şeyi telefon ışığıyla yapmak durumunda kaldığını söyledi.

Kiracı, kirayı yüzde 25 artışla güncellemişti! Ev sahibi evden çıkarmak için bakın ne yaptı "Telefon ışığıyla..."

Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin ardından bazı ev sahipleri ile kiracılar arasında çeşitli anlaşmazlıklar yaşanıyor. Kimi ev sahipleri kiracılarını evden çıkarmak isterken kimileri de daha yüksek kira artışları talep ediyor. Son olarak Samsun'da da ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası yapılanlar şaşkınlık yarattı. İşte detaylar....

"1000 TL OLAN KİRAYI 1250 TL OLARAK GÜNCELLEDİK"

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Sabri Adak, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ni(OMÜ) kazanan kızına 2021 yılında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde 1+1 bir ev kiraladı. Sabri Adak kira bedeli 1000 TL’ye anlaştı ve kira sözleşmesi imzaladı. Sabri Adak’ın iddiasına göre 1 yıllık sözleşmenin bitimine yakın ev sahibi kirayı yükseltmek amacıyla yeni kira sözleşmesi talep etti. Sabri Adak ise yürürlüğe giren kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemeye uyduğunu belirterek kirayı bin 250 TL olarak güncelledi.

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"ELEKTRİK KAPISI KİLİTLENMİŞ"

Olayı anlatan Sabri Adak, "2021 yılının Eylül ayında bu daireyi 1000 liraya kiraladık. Kira süresinin 1 yıla yaklaşmasına yakın bir zamanda yeni bir kontrat imzalamamızı istediler. ‘Niye’ diye sorduğumuzda ‘kirayı yükseltmek istiyoruz’ şeklinde karşılık aldık. Kızıma mesaj atarak, ‘artık evin iskan problemi bitti, elektrik aboneliklerinizi üstünüze yaptırabilirsiniz. Şehir dışında olanlar da oradan yaptırabilirler’ şeklinde bize ifade ettiler. Biz de Ünye’de oturduğumuz için oradan abonelik yaptırdım, benden DASK istediler ve sigortaya gittim. Sigortaya gittiğimde ise bana ‘bu ev bir başkasının evi, onun üstüne gözüküyor’ dediler. Ben de kendi adıma yaptırsam belki ev sahibi bunu göremeyebilir ve tekrar para öder. Onun ödemesine gerek kalmasın diye düşünüp 104 TL olan ücreti ödedim. DASK yaptırdım ve benim üzerime yapıldı. Samsun’a geldikten sonra elektriklerin olmadığını anladık. Ev sahibine ve apartman yöneticisine bu durumu bildirdik. Kızım okula başlayacağı için buraya tekrar geldiğimizde öğrendik ki benim üzerimden aboneliği düşürmüşler. Hatta ev sahibi nüfus dairesine gidip ikametgah açtırmış. Ben tekrar nüfus dairesine belge almaya gidince benden su, doğal gaz gibi aboneliklerimin olup olmadığını sordular. Bu belgeleri çıkartıp götürdükten sonra ikamet belgesini aldım ve sonrasında elektrik firmasına gittim. Tekrar benim üzerime elektriği geçirdiler ve elektrikçiyi çağırıp kabloları taktırdım. Bundan tam 1 gün sonra elektrikler yine kesik ve elektrik dairesine giden kapı kilitlenmiş şekilde gördük" dedi.

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"LÜTFEN BU MAĞDURİYETİMİZE EN KISA SÜREDE BİR ÇÖZÜM BULUN"

Kızının interneti kullanmak için sürekli dışarıda kafe gibi mekanlara gittiğini ifade eden Sabri Adak, "Bizi böyle mağdur durumda bıraktılar. Kızım evinde hiçbir şey kullanamıyor. Buzdolabı, bilgisayar herhangi bir şeyden yararlanamıyor. Dışarıda kafeteryalarda, kütüphanelerde çalışıp gece evine uyumaya geldikten sonra sabah tekrar okuluna gidiyor. Buradan Adalet Bakanlığımıza ve yetkili kesimlere duyurmak istiyorum. Lütfen bu mağduriyetimize en kısa sürede bir çözüm bulun" diye konuştu.

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"EVİN İÇİNDE HER ŞEYİ TELEFON IŞIĞIYLA YAPIYORUZ"

Öğrenci Berrin Zeynep Adak da evin içinde her şeyi telefon ışığıyla yaptıklarını, lavabo, banyo gibi alanları kullanmakta zorlandığını, ev eşyalarını çalıştıramadıklarını ve doğal gazı kullanamadıklarını söyledi. Ev sahibi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. (İHA)

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