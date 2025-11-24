Evi hızlıca toplamanın 4 formülü: Evinizi 10 dakikada bu yöntemle düzenleyin

Akşam eve yorgun geldiniz bir anda telefon 'biz geliyoruz' ev de dağınık… Üstelik zaman da kısıtlı! Sadece 10 dakikada evi toparlamak imkansız gibi görünse de, doğru formüllerle hızlıca düzen sağlamak mümkün.

İşte pratik ve etkili 4 toplama yöntemi:

1. PLAN YAPIN VE SADECE BİR ALANA ODAKLANIN

Evi aynı anda toparlamaya çalışmak hem zaman kaybettiriyor hem de stresi artırıyor. Uzmanlara göre, kısa sürede düzen oluşturmanın en etkili yolu plan yapmak.

Tüm odalara bir anda dağılmak yerine, önce bir odayı bitirip ardından mutfağa veya diğer alanlara geçmek hem hız kazandırıyor hem de motivasyon sağlıyor.

2. "BİR GİREN BİR ÇIKAN" KURALI: FAZLALIKLARI ANINDA ELEYİN

Evin hızlıca toparlanmasını sağlayan bir diğer yöntem ise “bir giren bir çıkan” formülü. Evinizde aynı üründen birden fazla varsa; ister kıyafet olsun, ister ev eşyası… Kullanmadığınızı başkalarıyla paylaşmak veya ihtiyaç sahiplerine vermek hem alan açıyor hem de dağınıklığı kökten azaltıyor.

3. TARİHİ GEÇEN ÜRÜNLERİ VE MEVSİM DIŞI EŞYALARI RUTİN OLARAK AYIRIN

Düzenli bir evin en önemli sırlarından biri de gereksiz eşyaları tutmamak. Tarihi geçmiş ürünler, kullanılmayan kozmetikler veya mevsim dışı kıyafetler ortamda kalabalık yaratıyor.

Bu ürünleri belirli aralıklarla kontrol ederek ayırmak, evi sürekli toplu tutmanın en kolay yollarından biri olarak öne çıkıyor.

4. GİZLİ DEPOLAMA ALANI

Evde sık kullanılan ama göz önünde olmasını istemediğiniz eşyalar için valizler ve hurçlar önemli bir depolama alanı sunuyor.

Kullanılmayan eşyalarınızı hurçlara kaldırın. Valizlerin içini de boş bırakmayın, sezon dışı kıyafetleri veya nadiren kullanılan eşyaları buralara yerleştirmek hem düzen sağlar hem de dağınıklığı azaltır.

Düzenli bir ev sandığınız kadar uzak değil. Bu basit formüllerle sadece 10 dakikada bile gözle görülür bir değişim yaratmak mümkün.