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  4. Evi yakın diye almamışlar! Alzheimer hastası kadının imdadına zabıta ekipleri yetişti

Evi yakın diye almamışlar! Alzheimer hastası kadının imdadına zabıta ekipleri yetişti

29.07.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde taksicilerin evi yakın olduğu için almadığı alzheimer hastası kadının imdadına zabıta ekipleri yetişti. Evine gitmek isteyen kadını kısa mesafe olduğu gerekçesiyle götürmeyen taksicilere vatandaşlardan tepki geldi.

Evi yakın diye almamışlar! Alzheimer hastası kadının imdadına zabıta ekipleri yetişti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, alzheimer hastası olduğu belirtilen Asiye teyze, Cumhuriyet Meydanı’ndan bir taksi ile evine gitmek istedi. Ancak Fethiye Mahallesi’nde ikamet eden yaşlı kadını evi kısa mesafede olduğu için hiçbir taksici almak istemedi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR DEVREYE GİRDİ

Vatandaşların devreye girerek yardımcı olmaya çalıştığı sırada durumdan haberdar olan Ayvalık Belediyesi zabıta ekipleri, yaşlı kadını alıp evine götürdü. Vatandaşlar, taksi ücretini ödemek istedikleri halde, kısa mesafe gerekçesiyle kadını evine götürmek istemeyen taksicilere tepki gösterdi.

Her şeyden önce insanî duyguların önde olması gerektiğini kaydeden vatandaşlar, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık
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