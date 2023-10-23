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Evin bahçesinde 100'den fazlası bir arada yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı, polisler takviye destek istedi

23.10.2023 09:44 | Son Güncelleme:
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Devriye gezen gece bekçileri, bir evin giriş-çıkışında hareketlilik görünce harekete geçti, takviye destek istendi. Edirne'de bir evin bahçesinde ve içinde sayıları 100'ü aşan Filistin ve Suriye uyruklu göçmen bir arada yakalandı. Göçmenleri bahçede sıkış tıkış bir bir arada görenler hayrete düştü. O hareketlilikten ilginç kareler de geldi.

Evin bahçesinde 100'den fazlası bir arada yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı, polisler takviye destek istedi

İnsan kaçakçıları yine iş başında. Onlarca göçmen Edirne'de bırakıldı, o göçmenler bir evin bahçesinde yakalandı. Göçmenlerin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

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EVİN GİRİŞ ÇIKIŞI HAREKETLİYDİ

Türkiye genelinde düzensiz göçe yönelik denetimler devam ediyor. Edirne’de gece bekçileri devriye gezdikleri esnada Çavuşbey Mahallesi Büyük Zincirli Kuyu Sokak‘ta bulunan bir evin giriş ve çıkışında göçmen hareketliliği olduğunu gözlemledi.

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VATANDAŞLAR DA HAYRET ETTİ

Daha sonra evin bahçesinde ve içinde kamyon dolusu göçmen gören ekipler, takviye destek istedi. Ayrıca, evin bahçesinde onlarca göçmeni bir arada gören vatandaşlar hayrete düştü.

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EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Filistin ve Suriye uyruklu 100’den fazla düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü.

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Göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edilecek.

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Polis, göçmenleri Edirne’de terk eden organizatörleri ve insan kaçakçılarını bulmak için çalışma başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne göçmen

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