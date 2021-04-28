Evin işi onlara emanet! Sahiplerine iş bırakmayan köpekler şaşkına çeviriyor

Eski köpek eğitmeni Linda Kush tarafından çekilen komik fotoğraflar, evi temizleyen üç köpeği gösteriyor.

Reka, Roxie ve Riley adındaki köpekler ev sahiplerinin yükünü hafifletmek için sık sık temizliğe koyuluyorlar. Ortaya çıkan komik kareler ise sosyal medya kullanıcılarının da sıkı takibinde.

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan kadın, ''Ben elime bez aldığımda hemen biri gelip onu elimden alıyor ve kendileri iş yapmaya başlıyorlar. Tabii onların fotoğraflarını çekip işleri ben yapmaya başlıyorum ancak bu sevimli anlar beni çok güldürüyor'' şeklinde konuşuyor.



