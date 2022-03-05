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Evinde hobi olarak üretmek isteyenlerin ihtiyacı olan araçlar

04.03.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boş vakitleri daha kaliteli hale getirmek için farklı hobilerle uğraşmak çok moda. Ahşap boyamak, takı yapmak, polimer kilden çeşitli objeler üretmek gibi hobiler hem para kazanmak hem boş vakitleri değerlendirmek için yapılabilecek en iyi uğraşlardan. Bu hobilerin en zorlu kısmı ise kaliteli malzeme seçimi. Siz de hobileriniz için doğru araçları bulamıyorsanız ihtiyacınız olabilecek ürünlerin yer aldığı listemizi incelemeye ne dersiniz?

Evinde hobi olarak üretmek isteyenlerin ihtiyacı olan araçlar

Boş zamanları verimli şekilde değerlendirmek, keyifli vakit geçirmek ve stresten biraz olsun uzaklaşmak için hobi edinebilirsiniz. Evinizden çıkmadan yapabileceğiniz hatta küçük bir atölye bile kurmanızı mümkün kılan birçok araç gerece ulaşmak, internet sayesinde artık çok da zor değil. Çeşitli hobileri kolayca yapabileceğiniz birçok ürün mevcut. Bu seçeneklere bakarken zorlanmayın diye en iyi hobi aleti markalarını sizler için listeledik. Gelin, bu ürünlere hep birlikte göz atalım.

1. Takı işlerinin vazgeçilmezi, silikon tabancası

Evinde hobi olarak üretmek isteyenlerin ihtiyacı olan araçlar

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Evinizin konforunda boncuk işleri, takı, hediyelik ve süs eşyası yapmak istiyorsanız ilk almanız gereken malzemelerden biri, silikon tabancası. Satın alırken kaliteli ve dayanıklı bir ürün tercih etmek, uzun süre kullanım açısından çok önemli. Hangi ürünü alacağınıza karar veremiyorsanız Einhell Silikon Tabancası'nı tercih edebilirsiniz. Ergonomik tasarımı, gün boyu kullanımlarda bile elinizin rahat etmesini sağlar. Kullanmadığınız zaman sabit kalmasını sağlayan kelepçesiyle hemen elinizin altında durur ve silikon sağa sola bulaşmaz. 3 farklı başlığı sayesinde küçük boncuklar ve kenarlar gibi ulaşılması zor yerlerde kolayca kullanabilirsiniz. Üstelik 3 adet silikon mum da kutuya dahil.

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2. Bu kutuyla takı yapmak çok kolay

Evinde hobi olarak üretmek isteyenlerin ihtiyacı olan araçlar

Takı yaparak boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz gibi ev ekonomisine katkıda bulunmanız da mümkün. Unique Hobby Boncuk Takımı'yla dükkân dükkân gezip boncuk aramanıza gerek kalmayacak. Setle bileklik ve kolye gibi takıları kolayca tasarlayabilirsiniz. İçerisinde bulunan yaklaşık 400 adet polimer kil boncukla birçok tasarıma imza atabilirsiniz. 5 farklı renkteki 20 gr kum boncuklar, makas, misina ve harflerden oluşan silikon lastikler dahil olmak üzere takı yapımı için aklınıza gelecek her şey tek sette yer alır. 12 gözlü ayarlanabilir saklama kutusuyla da boncukları kaybolmadan muhafaza edebilirsiniz.

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3. Gravür taşlama ile yeteneğinizi konuşturun

Evinde hobi olarak üretmek isteyenlerin ihtiyacı olan araçlar

El işlerine meraklıysanız ve özel eşyalar üretmek istiyorsanız bu önerimiz tam size göre! Buffer Hobi Gravür Oyma Taşlama Kalemi'yle nesneleri kişiselleştirmek çok kolay. Hediyelik ve süs eşyalarına şekil çizebilir hatta kendi mağazanızda satış bile yapabilirsiniz. Metal, cam ve ahşap üzerine gravürle desenler yapıp yazı yazarak kişiye özel ürünler tasarlayabilirsiniz. Aynı zamanda altın, gümüş, kolye ve bileklik gibi takıları da küçük dokunuşlarla kişiselleştirebilirsiniz. Cep telefonu, bilgisayar gibi eşyalar üzerinde dahi kullanılabilen, küçük boyutlu ve pille çalışan gravür kalemiyle hayallerinizdeki tasarımlar çok da uzak değil!

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4. Ahşap boyama setiyle stres atın

Evinde hobi olarak üretmek isteyenlerin ihtiyacı olan araçlar

Art Inside Ahşap Boyama Tuval Seti, kısa vadeli hobi düşünenler veya bu alanda kendini geliştirmek isteyenler için harika bir set. Boş zamanları değerlendirmek amacıyla üretilen mandala setiyle ahşap boyama alanında rahatlıkla kendinizi geliştirebilirsiniz. Boyama yapmak günlük koşuşturmaca ve stresten uzaklaşmanıza da yardımcı olur. İçerisinde bulunan 2 farklı boyuttaki fırçasıyla istediğiniz dokunuşları kolayca yapabilirsiniz. Setle beraber gelen ahşap çubukla ince detayları boyamak da mümkün. Renkleri kullanırken rahat edin diye 8 farklı renkte akrilik boya da sete dahil. Üstelik hasır askısı bile var!

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5. İnce işçilik isteyen hobilerin vazgeçilmezi, cımbızlar

Evinde hobi olarak üretmek isteyenlerin ihtiyacı olan araçlar

Elektronik alet tamiri ve ahşap maket yapımı gibi ince işçilik isteyen aktivitelerde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri, cımbız. Küçük parçaları almak ve elle yerleştirilemeyen malzemeleri monte etmek için kullanılabilen cımbızların kaliteli olması çok önemli. Anself ESD Cımbız Alet Takımı, tam olarak bu ihtiyaçlara cevap veren bir set. Kullanımı kolay, ince ve hassas uçlu cımbızlarla dikkat gerektiren işleri kolayca yapmak mümkün. Set içerisinde bulunan 9 farklı boydaki cımbız, size geniş kullanım alanı sunar. Yüksek kaliteli malzemeden üretilen, aşınmaya karşı dayanıklı ve paslanmaz cımbızlarla çalışmak oldukça kolay.

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6. Evde seramik objeler yapıp boyamak ister misiniz?

Evinde hobi olarak üretmek isteyenlerin ihtiyacı olan araçlar

Boş zamanlarınızda hem stres atmak hem bir hobi edinmek için kurs aramanıza gerek yok. Evinizin rahatlığında seramik yapıp kendi zevkinize göre boyamanız mümkün. Glance Seramik Seti, ihtiyacınız olan tüm malzemeleri paket halinde size sunar. Seramik hamuruyla bardak, tabak ve vazo gibi aklınıza gelebilecek her türlü ev eşyası yapmak hayal değil. Kolayca şekil verebilmeniz için merdane, ebeşuar seti ve çamur kesme teli bile mevcut. Set içinde boyama kısmına geçtiğinizde kullanabileceğiniz fırça, 12 farklı renkte akrilik boya ve vernik bulunduğu için dışarıdan malzeme almanıza da gerek yok.

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7. Maket bıçağı, hobi işlerinin bir numarası

Evinde hobi olarak üretmek isteyenlerin ihtiyacı olan araçlar

Evde küçük karton maketler yapıyor, polimer kille uğraşıyor ya da deri işleme gibi hobilerle ilgileniyorsanız en büyük ihtiyacınız kullanışlı bir maket bıçağı. Stavala Oem Hobi Maket Bıçağı Seti, tam 16 parçadan oluşur. 3 adet farklı tutma sapıyla yaptığınız projeye göre alet seçmeniz mümkün. İnce ve hassas işlerde kullanabileceğiniz başlıklar dışında hızlıca kesim yapmanızı sağlayacak başlıklar da mevcut. Elinizi kesmemeniz için özel tasarlanmış tutma alanıyla çok kullanışlı ve pratik. Saklama kutusu ve 13 adet başlıkla birlikte gelen ürün, fiyat olarak da oldukça uygun.

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8. Bu kalıplarla şekilli süs eşyaları yapabilirsiniz

Evinde hobi olarak üretmek isteyenlerin ihtiyacı olan araçlar

Polimer kille yapabileceğiniz çok fazla ürün var ama yeni başlıyorsanız daha küçük eşyalar üretmek işinizi kolaylaştırabilir. Kolay şekil alabilen bir malzeme olduğu için kalıp kullanarak ürettiğiniz süs eşyalarıyla harikalar yaratabilirsiniz. Cookie Konsept Polimer Kil Kalıpları'yla istediğiniz desenleri kolayca yapabilirsiniz. 10 farklı şekilden oluşan set sayesinde kupalarınızı süsleyebilir veya takılarınızı şekillendirebilirsiniz. 3 ve 4 cm ebatlarıyla neredeyse her nesneye uygulanabilir. Üstelik doğada çözünebilen PLA hammaddesi ile üretildiği için çevre dostu. Kalıpları kullanarak hayal gücünüzü özgür bırakmaya ne dersiniz?

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9. Harika el işleri için örgü şişleri

Evinde hobi olarak üretmek isteyenlerin ihtiyacı olan araçlar

Boş vakitleri değerlendirmenin bir diğer eğlenceli yolu da örgü örmek. Coopay Bambu Örgü İğneleri'yle atkı, bere ve büstiyer gibi aklınıza gelecek birçok eşyayı rahatlıkla örebilirsiniz. En çok kullanılan iğne boyutlarından oluşan 18 çift şişin yer aldığı setle bir daha şiş almanıza da gerek kalmaz. Pamuktan yapılmış desenli saklama bezi sayesinde her yere taşıyabilirsiniz. Doğaya zarar vermeyen bambu malzemeyle üretildiği için metal şişlerden farklı olarak daha sessiz çalışmanızı sağlar. Örgü örerken elinizden kaymayan şişler, hafif yapısı sayesinde uzun süre kullanıldığında bile ağrıya neden olmaz.

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10. Ahşap oyma hobiniz varsa bu seti kaçırmayın

Evinde hobi olarak üretmek isteyenlerin ihtiyacı olan araçlar

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Hobi olarak ahşap oyma ve heykel sanatını tercih ettiyseniz harika bir set önerisiyle karşınızdayız. Akozon Ahşap Oyma Seti, profesyoneller gibi çalışmanızı sağlayacak 6 parçadan oluşur. Dayanıklı ve sağlam ürün, ilk oyma işlemini yaparken büyük kolaylık sağlar. Kaba oyma işlemlerinden ince ayrıntılı çalışmalara kadar çalışmanızın her aşamasında kullanabilirsiniz. Ürünle ahşap üzerinde içbükey ve dışbükey olarak çalışmak da mümkün. Ergonomik sapları kullanım sırasında kolay kavranır. Cilalı ve zımparalı olarak kullanıma hazır bir şekilde gelir ve keskinlik konusunda da zorluk yaşatmaz.

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