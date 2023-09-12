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  4. Evini satmak isteyenler dikkat! Bakan Yardımcısı Gürcan duyurdu: 349 bin lira ceza...

Evini satmak isteyenler dikkat! Bakan Yardımcısı Gürcan duyurdu: 349 bin lira ceza...

12.09.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatlarındaki artış ikinci el piyasasındaki fırsatçıları ortaya çıkarmış, bazı evler ederinin çok üstünde satışa çıkarılarak piyasada manipülasyona neden olmuştu. Ticaret Bakanlığı daha önce bununla ilgili önlem alınacağını belirtmişti. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan konuyla ilgili bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu ve bir kişiye 349 bin lira ceza uygulandığını açıkladı.

Evini satmak isteyenler dikkat! Bakan Yardımcısı Gürcan duyurdu: 349 bin lira ceza...

Pandemi sonrasında yaşanan konut fiyatlarındaki artış ikinci el piyasasını da etkilemişti. Artan enflasyon ve döviz kuruyla beraber hem sıfır hem ikinci el dairelerin fiyatlarının yükselmesi bazı fırsatçılara da ortam hazırlamıştı. Artan şikayetler Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi.

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BAKAN YARDIMCISI DUYURDU

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamada bulundu;

İkinci el daireleri piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen fiyatlarla ilana koyarak daire fiyatlarında köpük oluşturmaya çalışan spekülatörlere karşı mücadelemiz aralıksız devam ediyor!

Bu kapsamda yapılan denetimler neticesinde ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulanmış olup, piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir.

Fahiş fiyat artışlarını önlemeye yönelik çalışmalarımızı etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

YENİ DÜZENLEME DUYURULMUŞTU

Ticaret Bakanlığı, ilan sitelerinde açık kimliğin gizlenerek ilan verilmesini engellemek amacıyla kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmaz veya taşıtı ilana koyabilmesini yasaklama kararı almış ve konuya ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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Ticaret Bakanlığı Mahmut Gürcan

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