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Evini yakan kadın apartmanı kilitleyerek kaçtı

30.05.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de şizofreni hastası olduğu iddia edilen yalnız yaşayan kadın evini yaktıktan sonra apartmanın kapısını kilitleyerek, ‘kızım evi yaktı’ şeklinde bağırarak kaçtı. Apartmanda bulunan vatandaşlar yan binanın çatısına atlayarak itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Apartmanda oturan aile sakinleri yangını gözyaşları içerisinde izledi.

Evini yakan kadın apartmanı kilitleyerek kaçtı

Yangın, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğle saatlerinde 741 sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı. Şizofren hastası olduğu iddia edilen Sema T., bilinmeyen bir nedenden ötürü evi yaktığı ve daha sonrasında apartmanın kapısını kilitleyerek ‘kızım evi yaktı’ şeklinde bağırarak kaçtığı belirtildi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Apartmanda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri apartman kapısını kırarak kısa sürede müdahale edilen yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 4 kişi ise yan binanın çatısına atlayarak itfaiye ekiplerince kurtarılmasının ardından sağlık görevlileri tarafından olay yerinde tedavisi yapıldı.

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GÖZYAŞLARIYLA YANGINI İZLEDİLER

Apartmanda çıkan yangında itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan aile gözyaşları içerisinde kaldı. Genç kız apartmandaki yangını gözyaşları içerisinde izlerken, yanında bulunan muhabbet kuşuna bakarak teselli olmaya çalıştı. Diğer aile bireyleri olay yerinde evlerinde meydana gelen zararı gözyaşı içerisinde izledi. Dumandan etkilenen apartman sakinlerine komşuları ayran hazırlayarak yardımcı olmaya çalıştı. Yangının ardından tahliye edilen apartmana vatandaşlar geri döndü.

"KAPIYI KİLİTLEMİŞ MANYAK KADIN"

Apartmanın 4. katında oturan ve yangından son anda kurtulan Volkan Erkek, “Yangın var diye bağırmalarıyla biz, aşağıya inmeye çalıştık. Dumandan dolayı inemedik, kapıyı kilitlemiş manyak kadın, yan binanın çatısına atlayarak aşağıya indik. Kadın zaten şizofreni hastası daha önce birkaç sefer yatmasını sağladık yani, akli dengesi yerinde değil, anladığımız kadarıyla bütün binayı yakmaya çalıştı. Herkesin canına kast etmeye çalıştı” dedi.

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GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, evi ateşe verdiği iddia edilen Sema T’nin kızı Raziyenur T., evlerinin yandığının haberini alınca olay yerine koşarak geldi. Evi yaktığı belirtilen Sema T. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yangında apartmanın zemin katındaki daire kullanılamaz hale geldi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın şizofreni Denizli
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O binada yaşayan çocuklara, insanlara yazık değil mi? Madem şizofreni hastası toplumdan uzaklaştırın. Kapatın bir ruh sağlığı kliniğine ve çıkartmayın bu insanlar bunu çekmek zorunda mı

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