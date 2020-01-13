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  4. Evinin balkonunda mangal yapacaktı, bomba gibi patladı!

Evinin balkonunda mangal yapacaktı, bomba gibi patladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir kişi, evlerinin balkonunda bulunan şöminede barbekü yapmak için hazırlık yaptı. Ateşin yakılması ile şöminenin içinde bulunan kimyasal maddenin patlaması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 233 sokakta bulunan Hasanoğlu Apartmanı 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ev sahibi Saliha Ç., yanında bulunan diğer aile fertleri ile balkondaki şöminede barbekü yapmak için hazırlık yaptı. Ateşin yakılması ile birlikte şöminenin içinde bulunan kimyasal madde bomba gibi patladı.

Olayda Saliha Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saliha Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Mangal ev patlama

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