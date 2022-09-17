Evinin odasını yabancı uyrukluya kiralamıştı, canından oldu! Cesedi halıya sarılı halde bazanın içinde bulundu

Güngören’de yaşayan ve evinin odasını yabancı uyruklu bir kişiye kiraya veren şahıs cinayete kurban gitti. Şahsın cesedi sırtından bıçaklanmış ve halıya sarılmış vaziyette bazanın içerisinde bulundu.

DEHŞET! CESEDİ HALIYA SARIP BAZANIN İÇİNE KOYDULAR

Olay, akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi Bahar Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, uzun zamandır ailesiyle görüşmeyen ve evinin odasını 2 yabancı uyruklu şahsa kiralayan Musa Yılmaz’ın (65) kız kardeşi ilaç getirmek için eve geldi. 10 gündür haber alamadığı abisinin evine gelen ve kapıyı açar açmaz ağır bir kokuyla karşılaşan kadın olayı, polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, Musa Yılmaz’ın cansız bedenini halıya sarılı vaziyette bazanın içinde buldu. İlk incelemelere göre Yılmaz’ın sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Yılmaz’ın cesedi detaylı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırdı.

KATİL KİRACI YAKALANDI

Musa Yılmaz'ın, evinin odalarından birisini kiraya verdiği Özbekistan uyruklu R.K. (23) ekiplerin çalışması sonucunda yakalandı. Kavganın kira yüzünden çıktığı belirlendi. Kavganın büyümesi üzerine R.K, bıçakla Musa Yılmaz'ı yaraladıktan sonra kaçtı. Musa Yılmaz ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucu gözaltına alınan R.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"ODANIN İÇİ HEP KANDI"

Musa Yılmaz’ın yakınlarından Kamber Yılmaz, “Ailesinden ayrı yaşıyordu. Yanına kiracı almış, yabancı ev ortaklığı almış. Başına bu olay gelmiş. Sinir hastanesinde tedavi görüyordu. Kız kardeşi ilacını almak için hastaneye gitmiş doktor diyor ki gelip ilacını almadı. İlacı alıp geliyor içeri bir giriyor ki içerisi leş gibi kokuyor. Bıçaklamışlar sarmışlar halıya bazanın altına koymuşlar. Sürekli kız kardeşi gelip sürekli onu kontrol ediyordu o da 10 gündür görüşmüyormuş zaten telefonu kapalıymış. Sırtından bıçaklamışlar zaten odanın içi hep kandı” dedi. (İHA-DHA-AA)

