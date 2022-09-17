HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evinin odasını yabancı uyrukluya kiralamıştı, canından oldu! Cesedi halıya sarılı halde bazanın içinde bulundu

Evinin odasını yabancı uyrukluya kiralamıştı, canından oldu! Cesedi halıya sarılı halde bazanın içinde bulundu

17.09.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kan donduran cinayet! Güngören'de yaşayan 65 yaşındaki Musa Yılmaz evinin odasını yabancı uyruklu birine kiraladı. Kız kardeşi Yılmaz'dan haber alamayınca evine gitti ancak odaya girince hayatının şokunu yaşadı. Sırtından bıçaklandığı tespit edilen talihsiz adamın cesedi halıya sarılı halde bazanın içinde bulundu. Kira yüzünden ev sahibini öldürdüğü belirlenen Özbekistan uyruklu R.K. (23) ise yakalanarak gözaltına alındı.

Evinin odasını yabancı uyrukluya kiralamıştı, canından oldu! Cesedi halıya sarılı halde bazanın içinde bulundu

Güngören’de yaşayan ve evinin odasını yabancı uyruklu bir kişiye kiraya veren şahıs cinayete kurban gitti. Şahsın cesedi sırtından bıçaklanmış ve halıya sarılmış vaziyette bazanın içerisinde bulundu.

DEHŞET! CESEDİ HALIYA SARIP BAZANIN İÇİNE KOYDULAR

Olay, akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi Bahar Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, uzun zamandır ailesiyle görüşmeyen ve evinin odasını 2 yabancı uyruklu şahsa kiralayan Musa Yılmaz’ın (65) kız kardeşi ilaç getirmek için eve geldi. 10 gündür haber alamadığı abisinin evine gelen ve kapıyı açar açmaz ağır bir kokuyla karşılaşan kadın olayı, polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, Musa Yılmaz’ın cansız bedenini halıya sarılı vaziyette bazanın içinde buldu. İlk incelemelere göre Yılmaz’ın sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Yılmaz’ın cesedi detaylı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırdı.

12

KATİL KİRACI YAKALANDI

Musa Yılmaz'ın, evinin odalarından birisini kiraya verdiği Özbekistan uyruklu R.K. (23) ekiplerin çalışması sonucunda yakalandı. Kavganın kira yüzünden çıktığı belirlendi. Kavganın büyümesi üzerine R.K, bıçakla Musa Yılmaz'ı yaraladıktan sonra kaçtı. Musa Yılmaz ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucu gözaltına alınan R.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"ODANIN İÇİ HEP KANDI"

Musa Yılmaz’ın yakınlarından Kamber Yılmaz, “Ailesinden ayrı yaşıyordu. Yanına kiracı almış, yabancı ev ortaklığı almış. Başına bu olay gelmiş. Sinir hastanesinde tedavi görüyordu. Kız kardeşi ilacını almak için hastaneye gitmiş doktor diyor ki gelip ilacını almadı. İlacı alıp geliyor içeri bir giriyor ki içerisi leş gibi kokuyor. Bıçaklamışlar sarmışlar halıya bazanın altına koymuşlar. Sürekli kız kardeşi gelip sürekli onu kontrol ediyordu o da 10 gündür görüşmüyormuş zaten telefonu kapalıymış. Sırtından bıçaklamışlar zaten odanın içi hep kandı” dedi. (İHA-DHA-AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenim' deyip 11 yaşındaki çocuğu istismar ettiÖğretmenim' deyip 11 yaşındaki çocuğu istismar etti
Sıcak severler üzülecek: 2023'e kadar vedalaşınSıcak severler üzülecek: 2023'e kadar vedalaşın
Putin'den dünyaya mesaj: HazırızPutin'den dünyaya mesaj: Hazırız
Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Güngören
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi

Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi

TOKİ sosyal konut başvurularında değişiklik

TOKİ sosyal konut başvurularında değişiklik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konutlarla ilgili son açıklama! 'Talimatı verdim' diyerek seçim sonrasını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konutlarla ilgili son açıklama! 'Talimatı verdim' diyerek seçim sonrasını işaret etti

Sıradan bir ev gibi görünüyor, içine giren şaşırıyor

Sıradan bir ev gibi görünüyor, içine giren şaşırıyor

Bir annenin en acı anı! Çocuğuyla ilgili iddiayı duydu dünya başına yıkıldı!

Bir annenin en acı anı! Çocuğuyla ilgili iddiayı duydu dünya başına yıkıldı!

Yangın haberine gittiler, polisin saldırısına uğradılar!

Yangın haberine gittiler, polisin saldırısına uğradılar!

İlginizi Çekebilir

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Bir de suya para vermeyin! Bu ülkelerde musluk suyu içiliyor

Bir de suya para vermeyin! Bu ülkelerde musluk suyu içiliyor

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.