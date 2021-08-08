HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evinin salonunda tartıştığı kişi tarafından bacağından vuruldu

Evinin salonunda tartıştığı kişi tarafından bacağından vuruldu

08.08.2021 02:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Can P. (40), evinin salonunda tartıştığı kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Can P. hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kaçtı.

Evinin salonunda tartıştığı kişi tarafından bacağından vuruldu

Olay, gece saatlerinde Derince Çınarlı Mahallesi Kayacı Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katında meydana geldi.

Beyoğlu'ndaki silahlı kavgada 1 kişi ölmüştü! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktıBeyoğlu'ndaki silahlı kavgada 1 kişi ölmüştü! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Dairede yaşayan Can P., ismi öğrenilemeyen kişi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, tabanca ile Can P.’nin sol bacağına bir el ateş etti.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Can P. kanlar içerisinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Can P., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Hastane otoparkında silahlı saldırı! Baba ile oğlu yaralandıHastane otoparkında silahlı saldırı! Baba ile oğlu yaralandı

evinin-salonunda-tartistigi-kisi-tarafindan-bacagindan-vuruldu_5331_dhaphoto2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladıŞaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladı
Tokyo'da vahşet! "6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum"Tokyo'da vahşet! "6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum"
Topunu almak isterken kanala düşen çocuktan acı haberTopunu almak isterken kanala düşen çocuktan acı haber
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Mardin'de toz bulutu etkili oldu! Evlerin pencereleri kapatıldı

Mardin'de toz bulutu etkili oldu! Evlerin pencereleri kapatıldı

Afgan mültecilerin eğlendiği anlara isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Afgan mültecilerin eğlendiği anlara isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.