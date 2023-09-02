KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. GÜZELLİK - MODA
    4. Evinizden eksik etmeyin: Cildi ve saçları ışıl ışıl parlatıyor! En az 10 yaş gençleştiriyor

    Evinizden eksik etmeyin: Cildi ve saçları ışıl ışıl parlatıyor! En az 10 yaş gençleştiriyor

    02.09.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Cilt ve saç bakımında doğal ürünlerin oldukça etkili faydaları bulunuyor. Pahalı ürünler almak yerine evde doğal ürünler ile bakım yapmak isteyenlerin evinde mutlaka aloe vera jeli bulunuyor. İşte duyunca şaşıracağınız aloe vera jelinin mucizevi faydaları...

    Aloe vera bitkisinin içerisinde bulunan jel form şifa kaynağı olarak görülüyor. Aloe Vera jeli cildi, yüzü ve saçı güzelleştirmek için kullanılabiliyor. İşte aloe vera jelinin kullanım alanları ve faydaları...

    GÜNEŞ YANIĞINI YATIŞTIRMAYA YARDIMCI OLUR

    Aloe Vera jeli serinletici özelliklere sahiptir ve iltihap önleyicidir. Bu nedenle, güneş yanığı veya yanmış ciltler için en doğal ilaçlardan biridir. Bu jelin uygulanması cilt için koruyucu bir tabaka oluşmasına yardımcı olur ve aynı zamanda nemin tutulmasına da yardımcı olur. İyileşme sürecini hızlandıran antioksidanlar ve mineraller açısından zengindir. O halde artık yaz cilt sağlığınızı aloe vera kullanarak koruyabilirsiniz.

    yaık

    CİLDİ NEMLENDİRMEYE YARDIMCI OLUR

    Aloe Vera jeli, piyasadan satın alınan normal nemlendiricilerin aksine, nemlendirici jel olarak kullanıldığında yüz ve ciltte yağlı bir tabaka bırakmaz. Aslında tam tersini yapar – gözenekleri açar ve cildi yumuşatır.

    Tıraş sonrası bakım olarak kullanılabilir. Bunun nedeni, Aloe Vera jelinin cildi nemli tutmaya yardımcı olması ve jilet yanıklarını ve daha küçük çentik ve kesikleri iyileştirmesidir. Ayrıca kuru cildi tedavi etmeye yardımcı olur.

    cilt

    YARALARIN İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIR

    Aloe Vera'nın yanık, kesik ve diğer yaralanmalar için oldukça faydalı olduğu artık bilinen bir gerçektir. Bunun nedeni Aloe Vera'nın yaraların iyileşmesini hızlandırması yani iyileşme süresini kısaltmasıdır. Bu özellikle 1. derece ve 2. derece yanıklar için geçerlidir. Harika bir cilt yanığı tedavisidir . Ayrıca cilt hücresi üremesini sekiz kata kadar hızlandırmaya yardımcı olur. Aloe Vera'nın ayrıca epidermise yani derinin dış tabakasına sudan daha hızlı nüfuz ettiği bilinmektedir.

    jel

    CİLT YAŞLANMASINA KARŞI SAVAŞIR

    enAloe Vera jeli bol miktarda C ve E vitamini, beta-karoten içerir. Bu nedenle yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. Aynı zamanda antimikrobiyal özellikler içerir ve antiinflamatuardır. Ayrıca cilt lekelerini yok etmeye ve yaşlılık çizgilerini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca vücuttaki kollajen üretimini ve cilt elastikiyetini arttırmaya yardımcı olur.

    aloe vera2

    ENFEKSİYONU VE AKNEYİ AZALTIR

    Akneden muzdarip olanlar Aloe Vera'da soluklanacak. Nazik temizlemeye yardımcı olur ve antimikrobiyal özellikleri cilde herhangi bir zarar vermeden sivilceleri tedavi eder. Bakterilere karşı koruma sağlayan bir antiseptiktir. Aloe Vera polisakkaritler ve gibberellinler içerir. Bunlar yeni hücrelerin büyümesine yardımcı olur ve aynı zamanda iltihabı ve kızarıklığı azaltır. Ayrıca gözeneklerin boyutunu küçülten, fazla sebumu, mikropları ve kiri temizleyen bir büzücü olarak çalışır.

    aloe vera cilt

    YÜZDEKİ LEKELERİ HAFİFLETİR

    Bildiğimiz gibi, Aloe Vera cilt hücrelerinin çoğalmasını hızlandırma, kızarıklığı azaltma ve cilt iltihabıyla savaşma gücü içerir. Çatlaklar ve akne izleri için doğal bir tedavi yöntemidir. Çilleri tedavi etmek ve yaşlılık lekelerini hafifletmek için jel karışımına biraz limon suyu ekleyin. Parlayan ciltler için mükemmel ev ilaçlarından biridir.

    aleo

    SAÇ UZAMASINA YARDIMCI OLUR

    Cilt reprodüksiyonu gibi, Aloe Vera jeli de kafa derisine kan dolaşımını arttırdığı için yeni saç büyümesini harekete geçirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda gerekli mineralleri ve vitaminleri sağlar. Aloe Vera, kafa derisindeki ölü deriyi onarmaya yardımcı olan proteolitik enzimler içerir. Bu nedenle aloe vera, kadınlarda ve erkeklerde saç derisi sorunları için harika bir çare olarak çalışır .

    aloe vera3

    KEPEĞİ UZAK TUTAR

    Aloe Vera kuru cildi, mantar enfeksiyonlarını ve aşırı yağlı cildi iyileştirmeye yardımcı olur. Bütün bunlar önemli kepek nedenleridir. Kepekten kurtulmanın doğal yollarından biridir.

    aloe saç

    SAÇ KREMİ GÖREVİ GÖRÜR

    Aloe Vera, tıpkı cildi nemlendirdiği gibi, saçı yumuşatmaya ve yumuşatmaya da yardımcı olur. Aloe jeli saç ve saç derisine düzenli olarak uygulamak saçın canlılığını ve parlaklığını korumasına yardımcı olur.

    aloe vera faydaları

    ALOE VERA JELİ NASIL KULLANILIR?

    Evde bir Aloe Vera bitkiniz varsa, kalın yapraklarını veya saplarını seçerek tabanından kesin. Ya da yaprakları diplerinden çekebilirsiniz. Bitki dikenli olduğu için dikkatli olun. Ardından, her bir yaprağın kenarındaki dikenleri kesmek için keskin bir bıçak kullanın. Sonra sapı ikiye bölün ve jel tarafı yukarı gelecek şekilde tutun. Açık yaprağı da dilimleyebilirsiniz. Jeli bir kaba kazımak için bir kaşık kullanın. Jelin tamamı çıkarıldığında, jeli soğutun. Bu süreç size çok sıkıcı geliyorsa marketten Aloe Vera jeli de alabilirsiniz.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Sararmış yastık kılıflarını kar gibi beyazlatacak! Ter lekelerine sonSararmış yastık kılıflarını kar gibi beyazlatacak! Ter lekelerine son
    Başarı onlar için kaçınılmaz! Doğuştan şanslı 3 burçBaşarı onlar için kaçınılmaz! Doğuştan şanslı 3 burç
    Sütü az gelen anneler dikkat! Bu besinler anne sütünü artırıyorSütü az gelen anneler dikkat! Bu besinler anne sütünü artırıyor
    Anahtar Kelimeler:
    aloe vera enfeksiyon yaşlılık saç bakımı cilt bakımı Güneş yanığı cilt lekesi saç uzatma akne nasıl geçer Güneş iltihap mon hücreler

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

    Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

    Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

    Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

    Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

    Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

    Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

    Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.