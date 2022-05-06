HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Evinize hoş geldiniz: SpaceX Crew-3 ekibi Dünya'ya döndü

Evinize hoş geldiniz: SpaceX Crew-3 ekibi Dünya'ya döndü

06.05.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 astronottan oluşan Crew-3 ekibi, Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX şirketinin Endurance kapsülü ile Dünya'ya döndü. Ekip, 11 Kasım'da uzaya gönderilmişti.

Evinize hoş geldiniz: SpaceX Crew-3 ekibi Dünya'ya döndü

NASA'nın Crew-3 görevindeki astronotlar, aylarca süren yörünge araştırmalarından sonra evlerine, yani Dünya'ya geri geldiler.

GÜVENLE DÜNYA'YA İNDİLER

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Avrupa Uzay Ajansı astronotu Matthias Maurer ile birlikte NASA astronotları Kayla Barron, Raja Chari ve Tom Marshburn, SpaceX'in Endurance adlı kapsülü ile güvenli bir şekilde, Florida açıklarında Meksika Körfezi'ne paraşütle indi.

"EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ"

Bir SpaceX yetkilisi, kapsül indikten sonra mürettebata "Tüm SpaceX ekibi adına, evinize hoş geldiniz" dedi.

uzay

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir elektron mikroskobunu test etmek de dahil olmak üzere yüzlerce bilimsel deney yapan Crew-3 ekibi 11 Kasım'da uzaya gönderilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olağanüstü iki yeni ses!Olağanüstü iki yeni ses!
'Operasyon çocuklarını tek tek çözdük''Operasyon çocuklarını tek tek çözdük'
Düğünde akılalmaz an! Eğlencenin ortasında zurnacı kalbinden vurulduDüğünde akılalmaz an! Eğlencenin ortasında zurnacı kalbinden vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...

Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...

Sürücü koltuğundaki kahreden detay... TIR şoförü hayatını kaybetti

Sürücü koltuğundaki kahreden detay... TIR şoförü hayatını kaybetti

Rus gemisinin batırılmasında ABD detayı! Ortalık karışacak...

Rus gemisinin batırılmasında ABD detayı! Ortalık karışacak...

İlginizi Çekebilir

Kimse sizi durduramaz... Bugün havanız yerinde

Kimse sizi durduramaz... Bugün havanız yerinde

Egzamadan kabızlığa çözemeyeceği sorun yok: Gördüğünüz an toplayın

Egzamadan kabızlığa çözemeyeceği sorun yok: Gördüğünüz an toplayın

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Potansiyelinizi göstermekten çekinmeyin

Potansiyelinizi göstermekten çekinmeyin

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.