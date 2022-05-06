Evinize hoş geldiniz: SpaceX Crew-3 ekibi Dünya'ya döndü

NASA'nın Crew-3 görevindeki astronotlar, aylarca süren yörünge araştırmalarından sonra evlerine, yani Dünya'ya geri geldiler.

GÜVENLE DÜNYA'YA İNDİLER

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Avrupa Uzay Ajansı astronotu Matthias Maurer ile birlikte NASA astronotları Kayla Barron, Raja Chari ve Tom Marshburn, SpaceX'in Endurance adlı kapsülü ile güvenli bir şekilde, Florida açıklarında Meksika Körfezi'ne paraşütle indi.

And… splashdown! Dragon has safely made it home with precious cargo aboard: four #Crew3 astronauts!



Now they wait for the recovery vehicle, which is named after Shannon Walker, mission specialist for the first crewed @SpaceX mission to the @Space_Station: pic.twitter.com/VDDXdsxkbH — NASA (@NASA) May 6, 2022

"EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ"

Bir SpaceX yetkilisi, kapsül indikten sonra mürettebata "Tüm SpaceX ekibi adına, evinize hoş geldiniz" dedi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir elektron mikroskobunu test etmek de dahil olmak üzere yüzlerce bilimsel deney yapan Crew-3 ekibi 11 Kasım'da uzaya gönderilmişti.

