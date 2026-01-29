KADIN

Evinize şans ve para getirdiğine inanılan 7 bitki açıklandı!

Hint kökenli mimari ve yaşam felsefesi Vastu-şastra’ya göre, evde kullanılan bitkiler yalnızca dekoratif değil; aynı zamanda enerji dengesini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Doğru bitki seçimi ve uygun konumlandırma ile yaşam alanlarında huzur, bereket ve pozitif enerji sağlanabileceği belirtildi.

Sedef Karatay

Uzmanlara göre bu bitkilerden beklenen faydanın görülebilmesi, yalnızca tür seçimine değil; düzenli bakım ve doğru konumlandırmaya da bağlı. Bitkilerin sağlıklı tutulması ve evin enerji dengesine uygun alanlarda değerlendirilmesi önerildi.

Vastu-şastra konusu, Hindistan merkezli Times of India tarafından paylaşıldı.

ŞANS BAMBUSU: UYUM VE DENGEYİ TEMSİL EDİYOR

Vastu-şastra’ya göre şans bambusu, uyum ve dengeyi simgeliyor. Özellikle doğu ve güneydoğu yönlerine yerleştirilmesi önerilen bitkinin sap sayısının da anlam taşıdığı belirtiliyor.

Beş sap sağlıkla, sekiz sap ise bolluk ve refahla ilişkilendiriliyor.

PARA AĞACI: BOLLUK VE MADDİ İSTİKRAR SEMBOLÜ

Para ağacı olarak bilinen potos bitkisi, bereket ve finansal dengeyle ilişkilendiriliyor. Sağlıklı ve yukarı doğru büyüyen dallarının, evde olumlu enerji akışını desteklediği ve maddi istikrarı simgelediği ifade ediliyor.

PAŞA KILICI: KORUYUCU ETKİSİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Sansevieria olarak bilinen paşa kılıcı, negatif enerjiyi azaltıcı etkisiyle anılıyor. Güney veya güneydoğu yönlerinde bulundurulduğunda zihinsel dengeyi ve odaklanmayı desteklediği ifade ediliyor.

BARIŞ ÇİÇEĞİ: HUZUR VE DİNGİNLİK İÇİN

Spatifilyum (barış çiçeği), huzur ve sakinliğin simgesi olarak görülüyor. Özellikle yatak odalarında tercih edilmesi önerilen bitkinin, negatif enerjiyi azalttığı ve daha dingin bir ortam oluşturduğu düşünülüyor.

ALOE VERA: ŞİFA VE POZİTİF ENERJİ KAYNAĞI

Şifa özellikleriyle tanınan aloe vera, Vastu-şastra’da gelişim ve pozitif enerjiyle ilişkilendiriliyor. Bir diğer anlamı ise, ortam havasını tazeliyor ve enerji akışını destekliyor.

TULSİ: NEGATİF ENERJİYİ UZAKLAŞTIRDIĞINA İNANILIYOR

Vastu-şastra’da en kutsal ve güçlü bitkilerden biri olarak kabul edilen tulsi (kutsal fesleğen), ortamı arındırıcı etkisiyle öne çıkıyor. Negatif enerjiyi uzaklaştırdığına inanılan bu bitkinin, evin kuzey, kuzeydoğu ya da doğu köşelerine yerleştirilmesi tavsiye ediliyor.

AREKA PALMİYESİ: FERAHLIK VE ZİHİNSEL AÇIKLIK

Areka palmiyesi, sakinlik ve ferahlık hissiyle ilişkilendiriliyor. Doğu veya kuzey yönlerine yerleştirildiğinde evin genel atmosferini dengelediği ve yaşam alanına tazelik kattığı kabul ediliyor.

