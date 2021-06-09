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Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri

09.06.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizin havasını değiştirmeye ne dersiniz; hem de bir sürü mobilya veya eşya almak zorunda kalmadan. Doğru aydınlatma salonunuzun görünümünü toptan değiştirebilir.

Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri

Aydınlatma ürünleri ev eşyaları arasında en etkili parçalardan. Doğru aydınlatma seçimi mekânın diğer unsurlarının öne çıkması ya da geri planda kalması noktasında belirleyici. Aydınlatma aparatlarının yeterli seviyede ışık saçıyor olması eşyaların renklerini, mekanın tasarımını ve atmosferini etkileyebileceği gibi mekân kullanıcılarının sağlık ve ruhsal durumları için de bir o kadar önemli.

Aydınlatma seçiminde; mekânının boyutları ve tasarım özelliklerinin yanı sıra kullanılan ışığın renk ve enerji boyutuna da sağlık açısından dikkat etmek gerek. Günümüzde çeşitli ihtiyaçlara göre birden fazla aydınlatma seçeneği bulmak oldukça kolay. Sizler için seçtiğimiz birbirinden şık aydınlatma ürünlerini beğenilerinize sunuyoruz…

Taşınabilir Fenter Elmas gece lambası göz dolduruyor

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Pilli olması sayesinde yemek masasının ortasında kablo olmadan kullanılabilir. Yaratıcı tasarımı, LED filamanlı vintage ampulü ile Fenteer Elmas gece lambası, yemekli davetlerinize ve arkadaşlarınızla bir araya geldiğiniz ev partilerinize farklı bir hava katacak.

Avonni altın kaplama avize için önce konseptinizi belirleyin, ardından aydınlatmanızı seçin

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İhtiyacınıza yönelik aydınlatma ürünleri hakkında karar verirken, kullanacağınız mekanın tasarımı ve konsepti belirleyici olabilir. Örneğin, son zamanlarda klasik mekân tarasımları için ahşap ya da kristal malzemeli aydınlatma ürünleri sıklıkla tercih ediliyor. AVONNI sarı kaplama modern avize ise estetik görünüşü ile evinizin konseptini tamamlayıcı bir ürün.

Ayrıca klasik aydınlatma ürünlerine yönelik alternatiflere göz atmak istiyorsanız, buradan göz atabilirsiniz.

Messer Tripod üç ayaklı Lambader ile okuma köşelerinizi güzelleştirin

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Bazı durumlarda, mekânlarınızı aydınlatmak için farklı aydınlatma seçeneklerine ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Duvar tipi aydınlatma, tavan aydınlatması, aplikler, saklı aydınlatmalar ve lambaderler evlerinizi farklı bir havaya büründürebiliyor. Bu seçeneklerin içerisinde, Messer üç ayaklı Lambader aydınlatma, oturma salonlarınız ve okuma köşeleriniz için şık bir seçim olabilir.

Ayrıca, geniş mêkanlar için gömme spotların iyi birer seçenek olduğunu hatırlatmakta da fayda var.

Siyah Venge Tripod Lambader ve Elegan Mekânlar

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Yeri gelmişken Siyah Venge Tripod Lambader’dan bahsetmemek olmaz. Yatak odanızın ve okuma köşenizin dışında, yemek grubunuza da çok yakışacağından şüpheniz olmasın. Siyah rengin ahşapla buluştuğu bu modern aydınlatma nereye yakışmaz ki…

Konsept masaları ve dikkat çeken ambiyanslar oluşturmak artık daha kolay

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Birbirinden renkli aydınlatmalar, özel günlerin vazgeçilmezi. Oldukça kullanışlı hale gelen LED teknolojisi ile özel günleriniz için sıradışı konseptler oluşturmanız artık çok daha kolay. Örneğin bu LED Arı Işık Zinciri, çocuk partilerine ve doğum günlerine sevimli bir hava katacak...

Sevimli aydınlatmalarla sevdiklerinizi mutlu edin

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Aydınlatmalar harika bir hediye seçeneği de olabilir. Eğlenceli ve kullanışlı aydınlatma seçenekleri ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Sevimli yaşlı çiftin bulunduğu gece lambası, pilli olması sayesinde her yere rahatça taşınabiliyor. Bu şirin aydınlatma, kendiniz için ya da okumayı seven arkadaşlarınız için harika bir hediye olabilir.

Flameer LED gece lambası

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Hediye için çok şirin mi şirin bir alternatif daha; melek şeklindeki Flameer led gece lambası ile kitaplığınızı aydınlatabilir veya başucunuzda sevimli bir ambiyans yakalayabilirsiniz.

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