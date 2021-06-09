Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri

Aydınlatma ürünleri ev eşyaları arasında en etkili parçalardan. Doğru aydınlatma seçimi mekânın diğer unsurlarının öne çıkması ya da geri planda kalması noktasında belirleyici. Aydınlatma aparatlarının yeterli seviyede ışık saçıyor olması eşyaların renklerini, mekanın tasarımını ve atmosferini etkileyebileceği gibi mekân kullanıcılarının sağlık ve ruhsal durumları için de bir o kadar önemli.
Aydınlatma seçiminde; mekânının boyutları ve tasarım özelliklerinin yanı sıra kullanılan ışığın renk ve enerji boyutuna da sağlık açısından dikkat etmek gerek. Günümüzde çeşitli ihtiyaçlara göre birden fazla aydınlatma seçeneği bulmak oldukça kolay. Sizler için seçtiğimiz birbirinden şık aydınlatma ürünlerini beğenilerinize sunuyoruz…
Pilli olması sayesinde yemek masasının ortasında kablo olmadan kullanılabilir. Yaratıcı tasarımı, LED filamanlı vintage ampulü ile Fenteer Elmas gece lambası, yemekli davetlerinize ve arkadaşlarınızla bir araya geldiğiniz ev partilerinize farklı bir hava katacak.
İhtiyacınıza yönelik aydınlatma ürünleri hakkında karar verirken, kullanacağınız mekanın tasarımı ve konsepti belirleyici olabilir. Örneğin, son zamanlarda klasik mekân tarasımları için ahşap ya da kristal malzemeli aydınlatma ürünleri sıklıkla tercih ediliyor. AVONNI sarı kaplama modern avize ise estetik görünüşü ile evinizin konseptini tamamlayıcı bir ürün.
Ayrıca klasik aydınlatma ürünlerine yönelik alternatiflere göz atmak istiyorsanız, buradan göz atabilirsiniz.
Bazı durumlarda, mekânlarınızı aydınlatmak için farklı aydınlatma seçeneklerine ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Duvar tipi aydınlatma, tavan aydınlatması, aplikler, saklı aydınlatmalar ve lambaderler evlerinizi farklı bir havaya büründürebiliyor. Bu seçeneklerin içerisinde, Messer üç ayaklı Lambader aydınlatma, oturma salonlarınız ve okuma köşeleriniz için şık bir seçim olabilir.
Ayrıca, geniş mêkanlar için gömme spotların iyi birer seçenek olduğunu hatırlatmakta da fayda var.
Yeri gelmişken Siyah Venge Tripod Lambader’dan bahsetmemek olmaz. Yatak odanızın ve okuma köşenizin dışında, yemek grubunuza da çok yakışacağından şüpheniz olmasın. Siyah rengin ahşapla buluştuğu bu modern aydınlatma nereye yakışmaz ki…
Birbirinden renkli aydınlatmalar, özel günlerin vazgeçilmezi. Oldukça kullanışlı hale gelen LED teknolojisi ile özel günleriniz için sıradışı konseptler oluşturmanız artık çok daha kolay. Örneğin bu LED Arı Işık Zinciri, çocuk partilerine ve doğum günlerine sevimli bir hava katacak...
Aydınlatmalar harika bir hediye seçeneği de olabilir. Eğlenceli ve kullanışlı aydınlatma seçenekleri ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Sevimli yaşlı çiftin bulunduğu gece lambası, pilli olması sayesinde her yere rahatça taşınabiliyor. Bu şirin aydınlatma, kendiniz için ya da okumayı seven arkadaşlarınız için harika bir hediye olabilir.
Hediye için çok şirin mi şirin bir alternatif daha; melek şeklindeki Flameer led gece lambası ile kitaplığınızı aydınlatabilir veya başucunuzda sevimli bir ambiyans yakalayabilirsiniz.
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