Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri

Aydınlatma ürünleri ev eşyaları arasında en etkili parçalardan. Doğru aydınlatma seçimi mekânın diğer unsurlarının öne çıkması ya da geri planda kalması noktasında belirleyici. Aydınlatma aparatlarının yeterli seviyede ışık saçıyor olması eşyaların renklerini, mekanın tasarımını ve atmosferini etkileyebileceği gibi mekân kullanıcılarının sağlık ve ruhsal durumları için de bir o kadar önemli.

Aydınlatma seçiminde; mekânının boyutları ve tasarım özelliklerinin yanı sıra kullanılan ışığın renk ve enerji boyutuna da sağlık açısından dikkat etmek gerek. Günümüzde çeşitli ihtiyaçlara göre birden fazla aydınlatma seçeneği bulmak oldukça kolay. Sizler için seçtiğimiz birbirinden şık aydınlatma ürünlerini beğenilerinize sunuyoruz…

Taşınabilir Fenter Elmas gece lambası göz dolduruyor



Pilli olması sayesinde yemek masasının ortasında kablo olmadan kullanılabilir. Yaratıcı tasarımı, LED filamanlı vintage ampulü ile Fenteer Elmas gece lambası, yemekli davetlerinize ve arkadaşlarınızla bir araya geldiğiniz ev partilerinize farklı bir hava katacak.

Avonni altın kaplama avize için önce konseptinizi belirleyin, ardından aydınlatmanızı seçin



İhtiyacınıza yönelik aydınlatma ürünleri hakkında karar verirken, kullanacağınız mekanın tasarımı ve konsepti belirleyici olabilir. Örneğin, son zamanlarda klasik mekân tarasımları için ahşap ya da kristal malzemeli aydınlatma ürünleri sıklıkla tercih ediliyor. AVONNI sarı kaplama modern avize ise estetik görünüşü ile evinizin konseptini tamamlayıcı bir ürün.