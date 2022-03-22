Evinizin havasını değiştirip daha da modern ve elegan yapacak mobilya önerileri

Modern bir ev dekorasyonuna kim "Hayır." diyebilir ki? Bunun için eskiyen ve evinizin kalitesini düşüren mobilyalarınızı değiştirmeniz yeterli. Böylece daha şık bir eve sahip olabilirsiniz. Tabii alışveriş sırasında mobilyaların evinizdeki hâkim renkle ve diğer dekorasyon ürünleriyle uyumlu olmasına da dikkat etmelisiniz çünkü her biri ayrı telden çalan modeller, evinizde kötü bir görüntüye neden olabilir. Uyumlu mobilyalar seçmek ise evinizin şıklığını bir üst seviyeye çıkarabilir. Siz de evinize modern ve şık bir görünüm kazandıracak mobilyalar arıyorsanız hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Evinize daha havalı bir dokunuş yapabilirsiniz: COMPAG Mobilya

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Bordo renkli COMPAG Mobilya, şık tasarımıyla evinize modern bir görünüm kazandırıyor. Ürünün fırınlanmış kayın keresteden iskeleti, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanım imkânı veriyor. 32 DNS yarı yumuşak süngeri, günün yorgunluğunu atmanıza ve evinizde kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı oluyor. A1 kalite nubuk kumaştan üretilen mobilya, silinebildiği için temizlik aşamasında da kolaylık sağlıyor. Kapitone desenleri mobilyaya estetik bir dokunuş yapıyor. Kol kısmında bulunan düğmeler ise ürüne hareket kazandırıyor. Mobilya, ahşap koyu ayakları ile evinizin havasını değiştiriyor.

2. Hem pratik hem şık bir ürün seçebilirsiniz: Tokyo Orta Sehpa

Küçük dokunuşlarla oturma odanıza daha modern ve şık bir görünüm kazandırabilirsiniz. Odanızın havasını değiştirmek için orta sehpa tam da ihtiyacınız olan ürün! Siz de ufak dokunuşlarla evinize daha estetik bir dokunuş yapmak istiyorsanız ikili Tokyo Orta Sehpa'yı tercih edebilirsiniz. Birinci sınıf temperli camdan elde edilen sehpa, dayanıklı yapısıyla darbelere karşı direnç gösteriyor. Metal ayakları yere sağlam bir şekilde basan ürün, kayma ve oynama yapmıyor. 80 x 80 x 45 cm ile 60 x 60 x 40 cm boyutlarındaki sehpalar, benzersiz tasarımıyla odanıza dekoratif bir görünüm sunuyor.

3. Modern bir görünüm elde edebilirsiniz: Viyana Koltuk Takımı

2 kanepe ve 1 berjerden oluşan kapitone detaylı Viyana Koltuk Takımı, şık tasarımıyla beğeni kazanıyor. Birinci sınıf ahşap iskeletten üretilen set, dayanıklı tasarımıyla uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Kanepelerin ekstra ayakları sayesinde mobilyanın çökmesini ve eğilmesini engelliyor. Silinebilir kumaşı ile üzerinde oluşacak kir ve lekeler ıslak bezle kolayca temizlenebiliyor. 30 HR dansite sünger, konforlu bir kullanım sunuyor. Yüksek ayaklı kanepeler ile berjerin altı, kolayca süpürülebiliyor. Zarif duruşuyla oturma odanıza modern ve şık bir görünüm kazandırıyor. Yaysız tasarımı sayesinde kullanım sırasında rahatsız etmiyor.

4. Ekstra depolama alanına sahip olabilirsiniz: Milestone TV Ünitesi

Oturma odanıza daha modern bir görünüm katmak için Milestone TV Ünitesi'ni tercih edebilirsiniz. Birinci kalite suntalamdan elde edilen ürün, dayanıklı yapısı ile uzun yıllar boyunca sorunsuz bir kullanım sunuyor. TV ünitesinin PVC kenar bantları ise darbelere karşı direnç gösteriyor. Kapaklı bölmeleri küçük eşyalarınızı saklayabilmeniz için ekstra alan oluşturuyor. Yuvarlak kapak kulpları ise TV sehpasına hoş bir detay katıyor. Şık tasarımıyla oturma odanızda estetik bir duruş sergiliyor. Yüksek metal ayakları sayesinde temizlik yaparken eğilmenize gerek kalmıyor.

5. Uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz: Setay Baza

Yatak odanızı daha modern gösterecek bir mobilya arayışı içindeyseniz Setay Baza'ya göz atmalısınız. Birinci sınıf MDF'den elde edilen ürün, dayanıklı tasarımıyla uzun yıllar sorunsuz bir kullanım sunuyor. Kapitone desenleri bazaya şık bir dokunuş yapıyor. Çift kişinin kullanımı için uygun olan ürün, tutma kolu sayesinde kolayca açılabiliyor. Amortisörlü sistemi sayesinde sert bir şekilde kapanmıyor. Geniş saklama alanı, eşyalarınızı koymanız için gereken depolama alanını sağlıyor. Benzersiz tasarımıyla bulunduğu ortama şıklık katan ürünün krom ayak detayları ev dekorasyonuna estetik bir dokunuş yapıyor.

6. Ergonomik sırt tasarımıyla kendinizi daha konforlu hissedebilirsiniz: FGDSA Yemek Sandalyesi

Mutfağında değişiklik yapmak isteyenlerin mutlaka incelemesi gereken ürünler arasında yer alan FGDSA Yemek Sandalyesi, şık tasarımıyla ev dekorasyonunu harika bir şekilde tamamlıyor. Demir ayakları yere sağlam bir şekilde basıyor ve kolay kolay deforme olmuyor. 150 kiloya kadar ağırlık kaldırma kapasitesine sahip ürün, dayanıklı yapısıyla da beğeni kazanıyor. Nefes alabilen pazenden üretilen koltuk minderi terletmiyor ve geri tepmeli süngeri sayesinde konforlu bir kullanım sunuyor. Kavisli arka kısmı doğru oturma pozisyonuna uygun olarak tasarlandığı için sırtınızı destekliyor.

7. Günün yorgunluğunu TV başında atabilirsiniz: Niron Tekli Koltuk

Yoğun geçen bir iş gününün ardından televizyon karşında uyumayı sevenlerin bayılacağı Niron Tekli Koltuk, geriye doğru yatırılabilen sırt mekanizmasıyla 150 derece açılarak yatak hâline getirilebiliyor. Bu sayede günün yorgunluğunu ve stresini televizyon karşısında atmanıza yardımcı oluyor. Birinci kalite keten kumaştan elde edilen ürün, yırtılmalara ve aşınmalara karşı direnç gösteriyor. Yüksek nem emilimine sahip koltuk, silinebilir kumaşı sayesinde kolayca temizlenebiliyor. Raylı sistemi ile kolayca açılıp kapatılabiliyor. Bu koltuğun en sevdiğiniz ürünler arasında yer alacağına hiç şüphemiz yok!

8. Oturma odanıza estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz: SÜRTAŞ Orta Sehpa

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Evlerde modern bir görünüm yakalamak sanıldığı kadar pahalı ve zor değil. Doğru ürünleri seçerek evinizdeki küçük değişikliklerle şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Oval şeklindeki tasarımıyla beğeni kazanan mermer görünümlü SÜRTAŞ Orta Sehpa, bulunduğu ortama modern bir hava katıyor. Birinci sınıf yonga levha ve PVC kaplamadan elde edilen ürün, sağlam yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Birinci kalite tutkalla yapıştırılan dış yüzey kolay kolay sökülmüyor ve sağlığa zararlı içerik bulundurmuyor. Yüksek metal ayaklar sayesinde sehpanın altı kolayca temizlenebiliyor.

9. Kapitone desenli ürünleri seçebilirsiniz: S Home Design Koltuk Takımı

1 adet üçlü koltuk ve 1 adet berjerden oluşan S Home Design Koltuk Takımı, modern duruşuyla odanızın havasını değiştiriyor. Orta sertlikteki ürün, yumuşak koltuk sevmeyenlere hitap ediyor. Fırınlanmış gürgen ağacından üretilen koltuk takımı, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz bir kullanım sunuyor. 35 DNS süngerden üretilen setin sırt minderi %50 boncuk silikon elyaftan elde ediliyor. Kapitone desenli koltuk takımının altı, yüksek ayakları sayesinde kolayca temizlenebiliyor. Krom ayakları şık bir görünüm sunuyor ve sağlamlığı ile beğeni kazanıyor.

10. Oturma odanıza yenilik katabilirsiniz: Rani TV Ünitesi

Sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Rani TV Ünitesi, zamansız tasarımıyla odanıza şık bir görünüm kazandırıyor. Birinci sınıf suntalamdan elde edilen ürün, kanserojen madde içermediği için sağlığa zarar vermiyor. Ürünün kapaklı bölmeleri, eşyalarınız için ekstra depolama alanı oluşturuyor. Raf kısmı ise kitaplarınızı ve dekoratif objelerinizi koyabilmeniz için yer sağlıyor. Alt kısımda bulunan kablo çıkış yeri, TV ile uydu arasındaki kabloları geçireceğiniz alanı sunuyor. Dayanıklı materyallerden elde edilen TV ünitesi uzun yıllar boyu kullanım olanağı veriyor.