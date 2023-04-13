Evlat vahşeti! Annesini katletti, babasını ağır yaraladı

Dehşete düşüren olay, saat 10.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde meydana geldi. Özçağrı Apartmanı C Blok 1'inci katta yaşayan Ahmet Yavuz Köşebent, henüz bilinmeyen bir sebeple annesi Serpil (57) ve babası Nevzat Köşebent (62) ile tartıştı. Ahmet Yavuz Köşebent, mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı.

Oğlunun bıçak darbesiyle Serpil Köşebent hayatını kaybederken, baba oğluyla bir süre arbede yaşadı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralı olarak evden kaçan baba, karşı komşusunun evine sığındı. Saldırganın elinden bıçağı alarak etkisiz hale getiren komşu, daha sonra polise bilgi verdi.

Olay yerine gelen polis, babasıyla yaşanan arbede sırasında yaralanan Ahmet Yavuz Köşebent ve babası için ambulans istedi. Ağır yaralı baba ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Ahmet Yavuz Köşebent ise Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan baba Nevzat Köşebent'in mali müşavir olduğu yaşadığı maddi sıkıntılar sebebiyle evinden çalıştığı öğrenildi.

(DHA)

