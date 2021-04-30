Mutlu bir evlilik için eş seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Günümüzde bir ömür diye niyetlenilen evlilikler maalesef boşanmalar ile son buluyor. Evlenmeden önce bizi rahatsız eden durumları göz ardı etmek, evlilik sürecinde sorunların katlanarak büyümesine sebebiyet veriyor ve ayrılık kaçınılmaz oluyor. Peki mutlu bir evlilik yapabilmek için evlenmeden önce nelere dikkat edilmeli?

Eş seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, seçilecek insanın diğer insanlara olan davranışıdır. Karşımızdaki insan, başka insanlara saygı gösteriyorsa, onları anlamaya çalışıyorsa, acılarına yaklaşıyorsa bu çok önemlidir. Bunun için de öncelikle bir insandan evlilikte beklenebileceklerin başında anlaşılabilir ve saygı çerçevesinde bir insan olması gelir.

Evliliklerde aşk ilk iki senede biter, sonrasındaki süreç ise hayat arkadaşlığıyla gider. Bunun için karşımızdaki insanın ilişkilerinde saygılı olması, diğer insanları dinlemesi, kendine güvenmesi ve bir takım kötü alışkanlıklara sahip olmaması hayat arkadaşlığı sürecinde daha az sorun çıkmasını sağlar. İyi bir insanın vasfına uyan kişilik özelliklerine sahip olunması ve bunlarla bir evlilik götürülmesi, bizim için önemli olan konudur.