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Mutlu bir evlilik için eş seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Elif Yaman Elif Yaman
30.04.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik kararı başlı başına zor bir karardır. Bu kararı alırken sadece duygularla değil mantık çerçevesinde de hareket etmek gerekir. Önceliğimiz aşk ve sevgi olsa da, hayatımızı paylaşacağımız kişiden emin olmak için, onunla bir yola çıkmadan önce iyi bir gözlem yapmak gerekmektedir.

Günümüzde bir ömür diye niyetlenilen evlilikler maalesef boşanmalar ile son buluyor. Evlenmeden önce bizi rahatsız eden durumları göz ardı etmek, evlilik sürecinde sorunların katlanarak büyümesine sebebiyet veriyor ve ayrılık kaçınılmaz oluyor. Peki mutlu bir evlilik yapabilmek için evlenmeden önce nelere dikkat edilmeli?

Eş seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, seçilecek insanın diğer insanlara olan davranışıdır. Karşımızdaki insan, başka insanlara saygı gösteriyorsa, onları anlamaya çalışıyorsa, acılarına yaklaşıyorsa bu çok önemlidir. Bunun için de öncelikle bir insandan evlilikte beklenebileceklerin başında anlaşılabilir ve saygı çerçevesinde bir insan olması gelir.

Evliliklerde aşk ilk iki senede biter, sonrasındaki süreç ise hayat arkadaşlığıyla gider. Bunun için karşımızdaki insanın ilişkilerinde saygılı olması, diğer insanları dinlemesi, kendine güvenmesi ve bir takım kötü alışkanlıklara sahip olmaması hayat arkadaşlığı sürecinde daha az sorun çıkmasını sağlar. İyi bir insanın vasfına uyan kişilik özelliklerine sahip olunması ve bunlarla bir evlilik götürülmesi, bizim için önemli olan konudur.

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İNSANLARI DEĞİŞTİREMEZSİNİZ

Eş seçiminde 'Ben onu değiştiririm' düşüncesinden öncelikle kaçınmak gerekir. Hiç kimse kimseyi değiştiremez, değiştirmek istedikçe de insanlar davranışlarına daha çok sarılırlar. Bu yüzden eş seçiminde kaçınılması gereken davranış, onu anlamaktan uzak durmaktır. Eş seçiminde en önemli konulardan biri de, onu tanırken kendi ailesiyle olan davranışlarını gözlemlemektir. Kendi ailesiyle olan davranışları gözardı edilirse, bunun sıkıntıları ileride yaşanır. Aileye düşkün ve bağımlı biriyse, onların söylediklerini yapacaktır ve bizi bir şekilde gözardı edebilecektir.

Kişinin sosyal bir insan olup olmaması evlilik dinamiğini etkiler. İnsanlar birbirlerini tanımlayabilir ve tamamlayabilirler fakat karşıdaki insan çok sosyal ve biz sosyal değilsek sıkıntı yaşanmasına neden olabilir. Aynı şey tam tersi için de geçerlidir. Dikkat edilmesi gereken temel nokta, ortak bir paydada buluşmaktır. Ortak paydada buluşulduğu zaman, bir sürü sorun aşılabilir ama bunların aşılabilir olması gerekir. Bunun için de gördüklerimizi görmezden gelmek davranışı yanlıştır. Evlenmeden önce daha çok zaman geçirmek, kişinin hayata bakışının düşünceleriniz ile örtüştüğünden emin olmanız gerekmektedir.

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