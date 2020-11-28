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  4. Hatay'da ihbarı alan ekipler harekete geçti! Evlerini kumarhaneye çevirmişler

Hatay'da ihbarı alan ekipler harekete geçti! Evlerini kumarhaneye çevirmişler

28.11.2020 15:47 | Son Güncelleme:
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Hatay'da ihbarı alan ekipler harekete geçti! Evlerini kumarhaneye çevirmişler

Hatay’da koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı ve kanunen yasak olmasına rağmen kumarhaneye çevrilen eve, polis baskın düzenledi. Operasyonda kumar oynamada kullanılan araç ve gereçlerin yanı sıra paralara da el konuldu.

Alınan Bilgiye göre, Hatay’ın Antakya ilçesinde, Hatay İl emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Turunçlu Mahallesi Göktepe Sokak üzerinde bulunan ikamet içerisinde 15 şahsın kumar oynadığı bilgisi alması üzerine ikamete baskın düzenlediler.

KUMAR OYNAMAK İÇİN KULLANILAN PARALARA EL KONULDU

Yapılan baskında,ikamette bulunan masa etrafında bulunan A.A., U. İ. , H. Ç. , B.G. , M. K. , T.K. isimli 6 şahsın iskambil kağıtları ile poker diye tabir edilen oyunu oynadıkları , masa üzerinde bulunan toplam 148 adet iskambil kağıdına, 199 adet oyun puluna , 5 adet 200 TL, 29 adet 100 TL, 60 adet 50 TL ve 27 adet 100 Dolar toplamda 6900 TL ve 2700 Dolara el konuldu.

İkamet sorumlusu olan Ö. S. ve işyerini işleten yabancı uyruklu R. H. isimli şahıslara kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

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SOSYAL MESAFEYE UYMAMA SUÇUNDAN DA CEZA UYGULANDI

Poker oynayan 6 şahsa kumar oynamaktan 1.225 TL idari para cezası kesilmesinin ardından, ikamette bulunan 15 şahsa sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamaktan dolayı gerekli işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. (İHA)

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