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Evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

28.04.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi’de 5 katlı bir binanın 3. katında bulanan daire çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Tam kapanma nedeniyle il dışına çıkmak için hazırlık yapan aile, yangın haberini alınca olay yerine koştu. Gördüğü manzara karşısında olduğu yere yığılan kadın ve çocukları gözyaşlarına boğuldu.

Sultangazi Esentepe 2850 Sokak’ta 5 katlı bir binanın 3. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAYA HAZIRLANIYORLARDI

Bu sırada tam kapanma nedeniyle İstanbul dışına çıkmak için hazırlık yapan aile üyeleri yangın haberini dışarıda alınca olay yerine koştu. Gördükleri manzara karşısında oldukları yere yığılan kadın ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Onları çevredeki vatandaşlar teselli etti.

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DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Binaya girmek isteyen yaşlı bir kadın ise, ailesi ve itfaiye ekipleri tarafından içeriden çıkarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yanan daire kullanılamaz hale geldi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Sultangazi tam kapanma
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