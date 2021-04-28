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  4. Ümraniye'de korkutan yangın! Mobilya atölyesi alev aldı

Ümraniye'de korkutan yangın! Mobilya atölyesi alev aldı

28.04.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de 3 katlı binanın giriş katında bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Ümraniye'de korkutan yangın! Mobilya atölyesi alev aldı

Yukarı Dudullu Mahallesi Lületaşı Sokak'ta saat 07.20 sıralarında 3 katlı binanın giriş katında bulunan mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındı.

İŞ YERİ SAHİBİ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ÜZGÜN BİR ŞEKİLDE İZLEDİ

Haberi alarak olay yerine gelen iş yeri sahibi Tuncer Delici ve eşini çevredekiler teselli etmeye çalıştı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Delici, "İtfaiye içeri girip bakacaklar. Mobilya atölyesi olarak kullanılıyor. Allah'a şükür içeride kimse yok." diye konuştu.

(DHA)

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yangın Ümraniye

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