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Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp, çöpe atmıştı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

04.03.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp, çöpe atmıştı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Antalya Serik'te evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp, çöpe atan 39 yaşındaki A.Ş. tutuklandı.

Serik'te bir sera firmasının çalışanları, pazartesi günü yerdeki kan lekelerinden şüphelenip yaptıkları kontrolde, çöpte bebek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bebeğin yeni doğduğu ve cinsiyetinin erkek olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, bebeği, iş yerinde çalışan A.Ş.'nin dünyaya getirdiğini tespit etti.

BEBEĞİ ÖLDÜRÜP ÇÖPE ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Jandarmanın gözaltına aldığı A.Ş., bekar olduğunu ve evlilik dışı ilişki sonucu hamile kaldığını, bebeği doğum yaptıktan sonra öldürüp, çöpe attığını itiraf etti. A.Ş. tedavisi için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi sonrası jandarma karakoluna götürülen A.Ş., ifadesinin ardından salı günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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