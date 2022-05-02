KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden Azra'nın giydiği takıma bayılanlar için alternatif öneriler

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden Azra'nın giydiği takıma bayılanlar için alternatif öneriler

29.04.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgi çeken senaryosu ve usta oyuncuları ile herkesi ekranlara kilitleyen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, fenomen karakterlerin şıklık abidesi kombinleri ile gündemden düşmüyor. Özellikle her giydiği ile sosyal medyada olay olan Azra karakterinin Rue markalı takımı geçtiğimiz günlerde çok beğenilmişti. Crop kesimi ve kabarık omuz detayları ile klasik bir takımdan çok daha fazla olan bu takımı siz de çok sevdiyseniz olay takımın alternatiflerine göz atmaya ne dersiniz?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden Azra'nın giydiği takıma bayılanlar için alternatif öneriler

Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi şüphesiz sezonun en iddialı projelerinden biri. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Gökçe Eyüboğlu, Serkan Altunorak gibi başarılı isimlerin olduğu dizi, ustaca hazırlanan karakter stylingleri ile de oldukça dikkat çekiyor. Özellikle başrol karakterimiz Azra Günay, kombinleri ile âdeta ofis modasına yön veriyor. Ofis stilinde takımları sıklıkla kullanan güzel karakterimiz, son bölümlerde giydiği Rue markalı takımla kendinden epey söz ettirmişti. Siz de ofis veya davet kombinlerinize takımları dâhil etmek istiyorsanız Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki Azra'nın stiline tek tıkla ulaşabilirsiniz.

1. İddianızı her daim ortaya koyun

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden Azra'nın giydiği takıma bayılanlar için alternatif öneriler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Şu bir gerçek ki Azra Günay her kombini ile ofisin en şık kadını olmayı başarıyor. Klasik ofis kıyafetlerini kendi tarzı ile 21. yüzyıla yeniden uyarlayan güzel karakterimiz giyimi ile hiç kimseye benzemiyor. Siz de hem ofisin giyim kurallarına uyum sağlamak hem de sıra dışı ruhunuzu ortaya çıkarmak istiyorsanız renkli takım elbiselere göz atabilirsiniz. Lacivert, siyah gibi klasik renklerden kurtularak gökkuşağı moruna ulaşan bu takım ile işinizi başarılı bir şekilde yaparken tarzınızdan da ödün vermeyeceksiniz. Ofis stilinize renkli ruhunuzu yansıtmak istiyorsanız YYNUDA Takım Elbise Seti'ni dolabınıza eklemelisiniz.

Ürünü İncele

2. Crop çılgınlığı takımları da sardı

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden Azra'nın giydiği takıma bayılanlar için alternatif öneriler

Moda dünyasının en tutucu parçaları olan takım elbiseler yükselen crop top trendine karşı koyamıyor. Alışkın olduğumuz kesimlerden özgürleşerek spor tavır kazanan bu parçalar, sezonun en çok konuşulan ofis trendlerinden olacak gibi. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin güzel avukatının asimetrik ve kısa boylu ceketini çok sevdiyseniz Önder Özsoy'un mini ceket ve pileli pantolondan oluşan Düşük Yaka Ceket & Yüksek Bel Bol Paça Pantolon Takım'ına mutlaka bakmalısınız. Azra'nın takımının formuna oldukça benzeyen model, koyu yeşil tonu ile farkını ortaya koyarak kalplerimizi çalmayı başarıyor. Siyah askılı bluzlar ile çok yakışacağını düşündüğümüz takıma şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Stil yaratmak için takım şart

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden Azra'nın giydiği takıma bayılanlar için alternatif öneriler

Azra Gürsoy'un takım görünümünü çok beğendiniz ama takımların çok gösterişli olduğunu düşünüyorsunuz. İddialı gömlekleriniz ile kombinlemek zor geliyorsa nude renkli takımlar sizin için ideal seçenek olabilir. Nude tonların sakin ve belli belirsiz silüetleri, süslü ve ilgi çeken üstleri dengeleyerek kusursuz bir bütün oluşturabilir. Ofis stili denince akla ilk gelen marka olan YYNUDA, yumuşak kayısı rengi ve klasik kesimi ile gösterişli üst parçaların en iyi yardımcı oyuncusu olmayı başarıyor. Takımların ciddiyeti ile doğal renklerin huzurunu bir araya getiren modeli özellikle renkli üstleriniz ile kombinleyerek trend görünüme ulaşabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Ekose bu sezon da gündemden düşmüyor

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden Azra'nın giydiği takıma bayılanlar için alternatif öneriler

Tarih sahnesinden moda defilelerine sıçrayan ekoseler her sezon değerini korumayı başarıyor. Güç ve cesaretin sembolü olan başına buyruk desenimiz takımlarla bir araya gelerek uysallaşıyor ve şehre ayak uyduruyor. Hem günlük hayatında hem de ofis kombinlerinde ekose deseni sık sık tercih eden başarılı karakterimizin ekose şıklığını takımlarla bir araya getiren Womma, kahve tonlarındaki Ekose Takım ile kalplerimizi çalmayı başarıyor. Kruvaze gelen ceketi ve düz inen pantolonu ile maskulen tavır ortaya koyan takımı, açık renk balıkçı yakalarla kombinleyerek soğuk havaların yıldızına dönüşebilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Oyun bozan omuzlar

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden Azra'nın giydiği takıma bayılanlar için alternatif öneriler

Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki Azra'nın genel stilini kısaca tanımlayacak olsaydık trendlerin füzyonu derdik. Sezonlardır hayatımızda olan basic unsurları trend parçalar ile birleştiren güzel karakterimiz, oyun bozan tavrını konu takımlar da olsa koruyor. Fenomen takımda da olduğu gibi özellikle öne çıkan kabarık omuzlar, bu sezon da takım trendlerini ele geçirecek gibi görünüyor. Azra'nın romantik karpuz omuzlarından ilham alan Bezko, Siyah Takım Elbise'sini huzurlarınıza sunuyor. Güzel oyuncunun takımındaki ceket yerine, Bezko tasarladığı takımı bluz kullanarak taçlandırıyor. Siz de bu kombini özel iş yemekleri veya gece davetlerinde kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Yaz sıcaklarına şık bir çözüm arıyorsanız

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden Azra'nın giydiği takıma bayılanlar için alternatif öneriler

Doğruya doğru, yaz ayları gelince çalışmak hiç de keyifli olmuyor. Yakıcı güneşin altında saatlerce çalışmak yetmezmiş gibi bir de konforsuz takımlar giymek canımızı iyice sıkabiliyor. Neyse ki Azra'nın moda dönüşümünden ilham alan takımlar yepyeni malzemelerle birleşerek yaza ayak uyduruyor. Yazlık tasarımları ile modaya yön veren Sytaun, hafif ve konforlu kumaştan tasarlanan Ceket Şort Takımı ile yaz aylarında da göz alıcı görünmemizi mümkün kılıyor. Rahat kalıbı ile teninizin nefes almasını sağlayan takımı açık renkli bluzlar veya croplar ile kombinleyerek hem şık görünebilir hem de denizin esintisini ofise taşıyabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Kırmızı olsun, üç kuruş fazla olsun

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden Azra'nın giydiği takıma bayılanlar için alternatif öneriler

Feminen ve çarpıcı... En basit formları bile enerjisi ile özel parçalar hâline getiren kırmızı rengi, güçlü ve iddialı görünmek istediği zamanlarda Azra Gürsoy'un da sık sık başvurduğu bir renk. Siz de hem cesur ve iddialı görünmek istiyor hem cool tavrınızdan ödün vermek istemiyorsanız kırmızı takımlara göz atabilirsiniz. Kırmızının tüm ateşini takım formların ağır başlılığı ile buluşturan parça, kusursuz dengenin de anahtarına dönüşüyor. Özellikle karakterimiz gibi ten ve saç rengine kırmızıyı çok yakıştıran kumral bir kadınsanız kırmızı YYNUDA Takım Elbise'ye dolabınızda yer açabilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Kim demiş "Takım elbiseler rahatsızdır." diye

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden Azra'nın giydiği takıma bayılanlar için alternatif öneriler

Takım elbiselere karşı tüm ön yargıları kırıyoruz. Yıllardır sıkan kolları, rahatsız kumaşları ve kaskatı duruşları ile hepimizin giymekten kaçındığı takım elbiseler Azra Gürsoy öncülüğünde daha konforlu hâle geliyor ama şıklığından hiçbir şey kaybetmiyor. Ofis modasının öncü markası Clothes&Clouds, ceket yerine yelek kullandığı Taş Rengi Yelek Pantolon Takımı ile benzerlerinden ayrılmayı başarıyor. Fenomen takımımızın yenilikçi tavrına sahip çıkan model ile ofisin en şık kadınına dönüşebilirsiniz. Bize sorarsanız yırtmaçlı pantolonuyla da fark yaratan açık renkli ve kruvaze takımı satın almadan yaza başlamayın.

Ürünü İncele

9. Çılgın desenlerin peşinde

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden Azra'nın giydiği takıma bayılanlar için alternatif öneriler

Evlilik Hakkında Her Şey'in başrolünün takım görünümünü çok beğendiyseniz ancak çocuksu ruhunuzu şımartacak daha eğlenceli seçenekler arıyorsanız desenli takımlar tam size göre. Dinamik geometrik şekillerin ve çılgın renklerin buluştuğu takımlar, bu yazın favori parçaları olmaya aday. Takım trendlerini yeniden yazan Cessa Fashion, rengârenk Desenli Blazer Palazzo Takım ile tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başarıyor. Yaz ruhunu yansıtan bu modeli hem ofis kombinlerinizde kullanabilir hem de büstiyerler ile kombinleyerek yaz partilerinin parlayan yıldızı olabilirsiniz. Yaz aylarında bronzlaşan teninize çok yakışacak modeli alışveriş listenize mutlaka ekleyin.

Ürünü İncele

10. Ceket elbiselere şans verin

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden Azra'nın giydiği takıma bayılanlar için alternatif öneriler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Başarılı avukatımızın mini ceket ve yüksek bel pantolon ikililerinden oluşan takımının şıklığını daha da arttırmak istiyorsanız ceket elbiselere göz atabilirsiniz. Elbiselerin havadar tavrını takımların sert ve güçlü duruşlarıyla bir araya getiren ceket elbiseler, ofis stilinin olmazsa olmazlarından. Azra'nın fenomen takım görünümünden ilham alarak tasarlanan Befree Ceket Elbise, takımların verdiği ciddi tavrı koruyarak daha gösterişli bir hâle gelmeyi başarıyor. Bordo rengi ve kemer detayıyla da iddiasını arşa çıkaran modeli, özel iş yemeklerinde tercih edebilirsiniz. Uzun çizmeler ve toplu saçlar ile harika görüneceğiniz ceket elbiseyi bizce kaçırmayın.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cildinizi bebeksi bir güzelliğe kavuşturacak bakım kremleriCildinizi bebeksi bir güzelliğe kavuşturacak bakım kremleri
Burçların sevilen ve dayanılmaz olan özellikleri Burçların sevilen ve dayanılmaz olan özellikleri
Dilan Çiçek Deniz'in giydiği elbise çok beğenilmişti... 300 TL altı alternatiflerDilan Çiçek Deniz'in giydiği elbise çok beğenilmişti... 300 TL altı alternatifler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Üç Kuruş dizisinin Bahar'ının giydiği muhteşem elbiseye 500 TL altı alternatif öneriler

Üç Kuruş dizisinin Bahar'ının giydiği muhteşem elbiseye 500 TL altı alternatif öneriler

Her derde deva olabilecek sarı kantaron yağının faydaları

Her derde deva olabilecek sarı kantaron yağının faydaları

Yaz aylarında rahat takılmak isteyenlere en iyi terlik markaları

Yaz aylarında rahat takılmak isteyenlere en iyi terlik markaları

Açık havada akşam yemeğinin hem gerekli hem şık parçaları

Açık havada akşam yemeğinin hem gerekli hem şık parçaları

Güneşten korunmak isteyenlere en iyi renkli güneş kremleri

Güneşten korunmak isteyenlere en iyi renkli güneş kremleri

Hem sıcacık kalıp hem şık olmak isteyenler için en iyi kazaklar

Hem sıcacık kalıp hem şık olmak isteyenler için en iyi kazaklar

Tümünü Gör
Hem sıcacık kalıp hem şık olmak isteyenler için en iyi kazaklar

Hem sıcacık kalıp hem şık olmak isteyenler için en iyi kazaklar

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Yaz tatili için şimdiden hazırlık yapanlara özel en iyi mayo ve bikini çeşitleri

Yaz tatili için şimdiden hazırlık yapanlara özel en iyi mayo ve bikini çeşitleri

Bu yazın modasında büyük yer kaplayacak en tatlı ve şık takı modelleri

Bu yazın modasında büyük yer kaplayacak en tatlı ve şık takı modelleri

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

Tümünü Gör
Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

Yüzünüzü tertemiz yapıp hayran bıraktıracak yüz temizleme jelleri

Yüzünüzü tertemiz yapıp hayran bıraktıracak yüz temizleme jelleri

Cildinizi bebeksi bir güzelliğe kavuşturacak bakım kremleri

Cildinizi bebeksi bir güzelliğe kavuşturacak bakım kremleri

Eğlenceli oyun anlarını taçlandıracak kulaklık modelleri

Eğlenceli oyun anlarını taçlandıracak kulaklık modelleri

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Canlı yayın yapmak isteyenler için sesinizi en net iletecek en iyi yayın mikrofonları

Canlı yayın yapmak isteyenler için sesinizi en net iletecek en iyi yayın mikrofonları

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Üç Kuruş dizisinin Bahar'ının giydiği muhteşem elbiseye 500 TL altı alternatif öneriler

Üç Kuruş dizisinin Bahar'ının giydiği muhteşem elbiseye 500 TL altı alternatif öneriler

Her derde deva olabilecek sarı kantaron yağının faydaları

Her derde deva olabilecek sarı kantaron yağının faydaları

Yaz aylarında rahat takılmak isteyenlere en iyi terlik markaları

Yaz aylarında rahat takılmak isteyenlere en iyi terlik markaları

Açık havada akşam yemeğinin hem gerekli hem şık parçaları

Açık havada akşam yemeğinin hem gerekli hem şık parçaları

Güneşten korunmak isteyenlere en iyi renkli güneş kremleri

Güneşten korunmak isteyenlere en iyi renkli güneş kremleri

Hem sıcacık kalıp hem şık olmak isteyenler için en iyi kazaklar

Hem sıcacık kalıp hem şık olmak isteyenler için en iyi kazaklar

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Cildinizi bebeksi bir güzelliğe kavuşturmanızda bir numaralı yardımcınız olacak Sudocrem yorumları

Cildinizi bebeksi bir güzelliğe kavuşturacak bakım kremleri

Yüzünüzü tertemiz yapıp bakanı hayran bıraktıracak Bioderma yüz temizleme jeli kullanıcı yorumları

Yüzünüzü tertemiz yapıp hayran bıraktıracak yüz temizleme jelleri

Kimyasal ürünlere gerek yok! Saçınız kuaförden çıkmış gibi olacak

Kimyasal ürünlere gerek yok! Saçınız kuaförden çıkmış gibi olacak

Yaza hazırsınız! En etkili göbek eritme tarifi

Yaza hazırsınız! En etkili göbek eritme tarifi

Üç Kuruş dizisinin Bahar'ının giydiği muhteşem elbiseye 500 TL altı alternatif öneriler

Üç Kuruş dizisinin Bahar'ının giydiği muhteşem elbiseye 500 TL altı alternatif öneriler

Her makyaj çantasında bulunması gerekenler

Her makyaj çantasında bulunması gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.