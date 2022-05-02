Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden Azra'nın giydiği takıma bayılanlar için alternatif öneriler

Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi şüphesiz sezonun en iddialı projelerinden biri. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Gökçe Eyüboğlu, Serkan Altunorak gibi başarılı isimlerin olduğu dizi, ustaca hazırlanan karakter stylingleri ile de oldukça dikkat çekiyor. Özellikle başrol karakterimiz Azra Günay, kombinleri ile âdeta ofis modasına yön veriyor. Ofis stilinde takımları sıklıkla kullanan güzel karakterimiz, son bölümlerde giydiği Rue markalı takımla kendinden epey söz ettirmişti. Siz de ofis veya davet kombinlerinize takımları dâhil etmek istiyorsanız Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki Azra'nın stiline tek tıkla ulaşabilirsiniz.

1. İddianızı her daim ortaya koyun

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Şu bir gerçek ki Azra Günay her kombini ile ofisin en şık kadını olmayı başarıyor. Klasik ofis kıyafetlerini kendi tarzı ile 21. yüzyıla yeniden uyarlayan güzel karakterimiz giyimi ile hiç kimseye benzemiyor. Siz de hem ofisin giyim kurallarına uyum sağlamak hem de sıra dışı ruhunuzu ortaya çıkarmak istiyorsanız renkli takım elbiselere göz atabilirsiniz. Lacivert, siyah gibi klasik renklerden kurtularak gökkuşağı moruna ulaşan bu takım ile işinizi başarılı bir şekilde yaparken tarzınızdan da ödün vermeyeceksiniz. Ofis stilinize renkli ruhunuzu yansıtmak istiyorsanız YYNUDA Takım Elbise Seti'ni dolabınıza eklemelisiniz.

2. Crop çılgınlığı takımları da sardı

Moda dünyasının en tutucu parçaları olan takım elbiseler yükselen crop top trendine karşı koyamıyor. Alışkın olduğumuz kesimlerden özgürleşerek spor tavır kazanan bu parçalar, sezonun en çok konuşulan ofis trendlerinden olacak gibi. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin güzel avukatının asimetrik ve kısa boylu ceketini çok sevdiyseniz Önder Özsoy'un mini ceket ve pileli pantolondan oluşan Düşük Yaka Ceket & Yüksek Bel Bol Paça Pantolon Takım'ına mutlaka bakmalısınız. Azra'nın takımının formuna oldukça benzeyen model, koyu yeşil tonu ile farkını ortaya koyarak kalplerimizi çalmayı başarıyor. Siyah askılı bluzlar ile çok yakışacağını düşündüğümüz takıma şans verebilirsiniz.

3. Stil yaratmak için takım şart

Azra Gürsoy'un takım görünümünü çok beğendiniz ama takımların çok gösterişli olduğunu düşünüyorsunuz. İddialı gömlekleriniz ile kombinlemek zor geliyorsa nude renkli takımlar sizin için ideal seçenek olabilir. Nude tonların sakin ve belli belirsiz silüetleri, süslü ve ilgi çeken üstleri dengeleyerek kusursuz bir bütün oluşturabilir. Ofis stili denince akla ilk gelen marka olan YYNUDA, yumuşak kayısı rengi ve klasik kesimi ile gösterişli üst parçaların en iyi yardımcı oyuncusu olmayı başarıyor. Takımların ciddiyeti ile doğal renklerin huzurunu bir araya getiren modeli özellikle renkli üstleriniz ile kombinleyerek trend görünüme ulaşabilirsiniz.

4. Ekose bu sezon da gündemden düşmüyor

Tarih sahnesinden moda defilelerine sıçrayan ekoseler her sezon değerini korumayı başarıyor. Güç ve cesaretin sembolü olan başına buyruk desenimiz takımlarla bir araya gelerek uysallaşıyor ve şehre ayak uyduruyor. Hem günlük hayatında hem de ofis kombinlerinde ekose deseni sık sık tercih eden başarılı karakterimizin ekose şıklığını takımlarla bir araya getiren Womma, kahve tonlarındaki Ekose Takım ile kalplerimizi çalmayı başarıyor. Kruvaze gelen ceketi ve düz inen pantolonu ile maskulen tavır ortaya koyan takımı, açık renk balıkçı yakalarla kombinleyerek soğuk havaların yıldızına dönüşebilirsiniz.

5. Oyun bozan omuzlar

Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki Azra'nın genel stilini kısaca tanımlayacak olsaydık trendlerin füzyonu derdik. Sezonlardır hayatımızda olan basic unsurları trend parçalar ile birleştiren güzel karakterimiz, oyun bozan tavrını konu takımlar da olsa koruyor. Fenomen takımda da olduğu gibi özellikle öne çıkan kabarık omuzlar, bu sezon da takım trendlerini ele geçirecek gibi görünüyor. Azra'nın romantik karpuz omuzlarından ilham alan Bezko, Siyah Takım Elbise'sini huzurlarınıza sunuyor. Güzel oyuncunun takımındaki ceket yerine, Bezko tasarladığı takımı bluz kullanarak taçlandırıyor. Siz de bu kombini özel iş yemekleri veya gece davetlerinde kullanabilirsiniz.

6. Yaz sıcaklarına şık bir çözüm arıyorsanız

Doğruya doğru, yaz ayları gelince çalışmak hiç de keyifli olmuyor. Yakıcı güneşin altında saatlerce çalışmak yetmezmiş gibi bir de konforsuz takımlar giymek canımızı iyice sıkabiliyor. Neyse ki Azra'nın moda dönüşümünden ilham alan takımlar yepyeni malzemelerle birleşerek yaza ayak uyduruyor. Yazlık tasarımları ile modaya yön veren Sytaun, hafif ve konforlu kumaştan tasarlanan Ceket Şort Takımı ile yaz aylarında da göz alıcı görünmemizi mümkün kılıyor. Rahat kalıbı ile teninizin nefes almasını sağlayan takımı açık renkli bluzlar veya croplar ile kombinleyerek hem şık görünebilir hem de denizin esintisini ofise taşıyabilirsiniz.

7. Kırmızı olsun, üç kuruş fazla olsun

Feminen ve çarpıcı... En basit formları bile enerjisi ile özel parçalar hâline getiren kırmızı rengi, güçlü ve iddialı görünmek istediği zamanlarda Azra Gürsoy'un da sık sık başvurduğu bir renk. Siz de hem cesur ve iddialı görünmek istiyor hem cool tavrınızdan ödün vermek istemiyorsanız kırmızı takımlara göz atabilirsiniz. Kırmızının tüm ateşini takım formların ağır başlılığı ile buluşturan parça, kusursuz dengenin de anahtarına dönüşüyor. Özellikle karakterimiz gibi ten ve saç rengine kırmızıyı çok yakıştıran kumral bir kadınsanız kırmızı YYNUDA Takım Elbise'ye dolabınızda yer açabilirsiniz.

8. Kim demiş "Takım elbiseler rahatsızdır." diye

Takım elbiselere karşı tüm ön yargıları kırıyoruz. Yıllardır sıkan kolları, rahatsız kumaşları ve kaskatı duruşları ile hepimizin giymekten kaçındığı takım elbiseler Azra Gürsoy öncülüğünde daha konforlu hâle geliyor ama şıklığından hiçbir şey kaybetmiyor. Ofis modasının öncü markası Clothes&Clouds, ceket yerine yelek kullandığı Taş Rengi Yelek Pantolon Takımı ile benzerlerinden ayrılmayı başarıyor. Fenomen takımımızın yenilikçi tavrına sahip çıkan model ile ofisin en şık kadınına dönüşebilirsiniz. Bize sorarsanız yırtmaçlı pantolonuyla da fark yaratan açık renkli ve kruvaze takımı satın almadan yaza başlamayın.

9. Çılgın desenlerin peşinde

Evlilik Hakkında Her Şey'in başrolünün takım görünümünü çok beğendiyseniz ancak çocuksu ruhunuzu şımartacak daha eğlenceli seçenekler arıyorsanız desenli takımlar tam size göre. Dinamik geometrik şekillerin ve çılgın renklerin buluştuğu takımlar, bu yazın favori parçaları olmaya aday. Takım trendlerini yeniden yazan Cessa Fashion, rengârenk Desenli Blazer Palazzo Takım ile tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başarıyor. Yaz ruhunu yansıtan bu modeli hem ofis kombinlerinizde kullanabilir hem de büstiyerler ile kombinleyerek yaz partilerinin parlayan yıldızı olabilirsiniz. Yaz aylarında bronzlaşan teninize çok yakışacak modeli alışveriş listenize mutlaka ekleyin.

10. Ceket elbiselere şans verin

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Başarılı avukatımızın mini ceket ve yüksek bel pantolon ikililerinden oluşan takımının şıklığını daha da arttırmak istiyorsanız ceket elbiselere göz atabilirsiniz. Elbiselerin havadar tavrını takımların sert ve güçlü duruşlarıyla bir araya getiren ceket elbiseler, ofis stilinin olmazsa olmazlarından. Azra'nın fenomen takım görünümünden ilham alarak tasarlanan Befree Ceket Elbise, takımların verdiği ciddi tavrı koruyarak daha gösterişli bir hâle gelmeyi başarıyor. Bordo rengi ve kemer detayıyla da iddiasını arşa çıkaran modeli, özel iş yemeklerinde tercih edebilirsiniz. Uzun çizmeler ve toplu saçlar ile harika görüneceğiniz ceket elbiseyi bizce kaçırmayın.