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Evlilik nedeniyle işten ayrılmada işsizlik maaşı alınır mı? Evlilik tazminatı alanlar işsizlik maaşı alabilir mi?

17.10.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışan kadınların evlilik nedeni ile kıdem tazminatı alma hakları bulunur. Ancak bu kavram, işsizlik maaşı ile karıştırılmamalıdır. Nitekim evlilik nedeni ile işten ayrılan kadın çalışanlar, işsizlik maaşına başvuramaz. İşsizlik maaşı ile evlilik tazminatı arasındaki fark nedir?

Evlilik nedeniyle işten ayrılmada işsizlik maaşı alınır mı? Evlilik tazminatı alanlar işsizlik maaşı alabilir mi?

İçindekiler

  • Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılmada İşsizlik Maaşı Alınır Mı?
  • Evlilik Tazminatı Alanlar İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

Kıdem tazminatı ile sıkça karıştırılabilen işsizlik maaşı, evlilik nedeni ile iş yerinden ayrılan kadın çalışanlar tarafından alınamaz. Bunun nedeni, evliliğin kişinin kendi isteği doğrultusunda gerçekleştirdiği bir eylem olmasıdır. Ancak çalışan kadınlar, işsizlik ödeneği alamasalar da iş yerlerinden evlilik nedeni ile kıdem tazminatı talep etme hakkına sahiptir.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılmada İşsizlik Maaşı Alınır Mı?

İŞKUR tarafından sunulan işsizlik ödeneğine dair en sık araştırılan konulardan biri, “Evlilik nedeniyle işten ayrılmada haklar neler?” sorusuna yanıt oluşturmaktadır. Bu bağlamda sıkça yanıt aranan sorunun ise “İşten evlilik sebebiyle ayrıldım, işsizlik maaşı alabilir miyim?” olduğu söylenebilir.

İşsizlik ödeneğinin alınması konusunda belli başvuru şartları bulunur. Söz konusu şartlardan birinin hatırlatılması sayesinde evlilik nedeniyle işten ayrılan kişilere işsizlik ödeneği alıp alamayacakları açıklanabilir. Söz konusu işsizlik ödeneği alma şartı ise aşağıdaki gibidir;

  • Kişilerin işsizlik ödeneği almaları için, kendi kusurları veya istekleri ile işten ayrılmamış olmaları beklenmektedir.

Yukarıda belirtilen işsizlik maaşı alma şartı göz önünde bulundurulduğu zaman, 4447 sayılı yasa çerçevesinde evlilik nedeni ile işten ayrılan kadınların ödenek alamadıkları belirtilebilir. Evlilik nedeni ile işten ayrılan bir kadın, kendi isteği ile iş yerinden ayrılmış olur. Dolayısıyla bu kişiler, işsizlik ödeneği alma hakkına sahip değildir.

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Evlilik Tazminatı Alanlar İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

İşsizlik maaşı başvurusu yapmak isteyen yeni evli kadınlar, bazı hususları gözden kaçırmaktadır. Çünkü bu doğrultuda işsizlik maaşı ile kıdem tazminatı gibi iki ayrı kavram sıkça karıştırılır. Çalışan kadınlar, evlilik nedeni ile iş yerinden ayrıldıkları takdirde kıdem tazminatı alabilir. Ancak bu süreçte işsizlik maaşı alınması mümkün değildir. Nitekim evlilik, kişinin kendi isteği doğrultusunda gerçekleştirdiği bir eylemdir. Kişinin kendi isteği ile işten ayrılması durumunda ise İŞKUR işsizlik maaşı alması mümkün olmaz.

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