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Evlilik nedeniyle kimlik yenileme nasıl yapılır? Evlilik nedeniyle kimlik yenileme ücreti nereye yatırılır?

06.03.2023 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılından bu yana devam eden yeni kimlik kartı başvurularının 31 Aralık 2023 tarihinde sona ereceği söylenmiştir. İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama doğrultusunda kimlik yenileme işlemleri devam etmektedir. Yeni kimliklere geçiş dışında evlilik, kayıp, çalıntı durumlarında da yeni kimlik için başvuru yapılabilmektedir.

Evlilik nedeniyle kimlik yenileme nasıl yapılır? Evlilik nedeniyle kimlik yenileme ücreti nereye yatırılır?

Evlilik nedeniyle yapılması gereken bazı resmî işlemler bulunmaktadır. Bunlardan biri de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için geçerli olan kimlik yenileme işlemidir. Kimlik kartı alabilmek ya da var olan kimliği yenisi ile değiştirebilmek için uygulanması gereken bazı adımlar bulunmaktadır. İç İşleri Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile yeni kimlik başvurusu işlemleri yapılabilmektedir. Başvuru sürecinden önce randevu alınmalı ve işlem için gerekli olan belgeler hazır bulundurulmalıdır.

Evlilik nedeniyle kimlik yenileme nasıl yapılır?

Son yapılan düzenlemelerin ardından evlilik sonrası yapılması gereken resmî işlemlerin kolaylaştırıldığı bilinmektedir. 2021 yılının Mart ayında hayata geçirilmiş olan e-evlenme uygulaması ile evlilik sonrası işlemlerin hızlandırılması hedeflenmiştir. Kimlik yenilemek de evlilik sebebi ile yapılması gereken bir işlemdir. Bu işlem için İç İşleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel müdürlüklerinden randevu alınmalıdır. Randevular e-Devlet üzerinden, çağrı merkezi aracılığı ile internet üzerinden ya da şahsen yapılabilir.

Evlilik nedeniyle kimlik yenileme ücreti ne kadar?

Evlilik nedeni ile yeni kimlik alınacaksa alınan randevunun tarih ve saatinden önce belirtilen miktarda ödemenin anlaşmalı ödeme merkezlerine yapılmış olması gerekmektedir. Ödemeler PTT şubeleri ya da anlaşması bulunan bankalara yapılabilmektedir. Başvuru nedenine göre değişiklik gösterebilen başvuru ücretleri kayıp, yenileme, doğum gibi nedenlere bağlı olarak farklı şekilde düzenlenmiştir. Evlilik nedeni ile kimlik yenileyecek olan kişiler değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için belirlenen tutarı ödemek ile yükümlüdürler.

Evlilik için kimlik yenileme işlemi yapılacaksa ilgili ödeme merkezlerine 83 TL’lik ödemenin yapılması gerekmektedir. Bu ödemenin yapıldığının kanıtı olan bir ödeme belgesinin, makbuzun ya da dekontunun işlem sırasında teslim edilmesi istenebilmektedir.

Evlilik nedeniyle kimlik yenileme ücreti nereye yatırılır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvurudan önce kimlik yenileme ücretinin ödenmiş olması gereklidir. Bu ödeme genel müdürlüğün resmi sitesinde de yer alan anlaşmalı ödeme merkezilerine yapılmalıdır. Bazı ödeme noktaları şunlardır:

  • PTT şubeleri
  • Vergi dairesi
  • Anlaşmalı olan bankalar

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Yeni kimlik kartı evlenince değişiyor mu?

Yeni tip çipli kimlik kartlarında eski kimliklerde olduğu gibi medeni hâl bölümü bulunmamaktadır. Yeni evlenen kişilerin nikahın hemen ardından randevu alarak kimliklerini yenilemeleri gerekmektedir. Yeni evlenen kadınlar kocalarının soyadını alacaksa vakit kaybetmeden yeni kimlik randevusu almalı ve başvuru için verilen tarih ve saatte randevu aldığı genel müdürlükte hazır bulunmalıdır.

Nikahtan sonra kimlik değiştirme süresi ne kadar?

Evlilik sonrası kimlik değiştirmek için ilk aşama randevu almak olacaktır. Bizzat giderek de alınabilen randevular ayrıca e-Devlet hesabı üzerinden, internetten, uygulamadan ya da çağrı merkezi olan alo 199 hattı aracılığı ile alınabilmektedir. Evlilik sonrası kimlik yenileme randevusu alındıktan sonra kurumun beyan ettiği belgelerin toplanması gerekmektedir. Ödemenin yapılması ve kanıt niteliğindeki bir ödeme belgesinin kuruma beyan edilmesi de önemlidir.

Son altı ay içinde çekilmiş olan biyometrik fotoğraf, önceki kimlik ve evlilik defteri ile randevu alınılan tarih ve saatte genel müdürlükte bulunulmalıdır. İşlemin ne zaman yapılacağı konusunda bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Bunun nedeni yeni tip çipli kimlik kartlarında medeni hâl ifadesinin yer almamasıdır.

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