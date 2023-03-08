Yeni kimlik ehliyet yerine geçer mi? Yeni kimliğe ehliyet işleniyor mu?

İç İşleri Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüklerine başvuru yaparak yeni tip çipli kimlik kartı alınabilmektedir. Yeni kimlik kartı için başvuru yapmadan önce en yakın genel müdürlükten internet ya da çağrı merkezi üzerinden randevu alınması gerekmektedir. 2016 yılından bu yana kimlik yenileme işlemi yapılmaktadır. Alınan randevu tarihinde ve saatinde, istenilen evraklar ile birlikte en randevu alınan genel müdürlüğe gitmek yeterli olacaktır. Başvuru gerçekleştikten sonraki 15 iş günü içinde yeni kimlikler PTT yolu ile kişilere iletilmektedir.

Yeni kimlik ehliyet yerine geçer mi?

Yeni kimliklerle ilgili olarak kimliklere ehliyet tanımlaması yapılıp yapılmayacağı konusunda açıklama beklenmektedir. Gelen resmî açıklama doğrultusunda yeni kimlikler ile ehliyetlerin birleştirip birleştirmeyeceği konusu netleşmiştir. 2020 yılından itibaren kimlik kartlarına ehliyetlerin yüklenmesi işlemi başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kolaylık sağlamak amacı ile gerçekleştirilen bu uygulama sayesinde kimlik ve ehliyet birleştirmek mümkün olabilmektedir. Yeni tip ehliyetlere ya da yeni tip çipli kimlik kartlarına başvuru yapan kişiler iki başvuruyu da aynı zamanda yaptığı takdirde kimlik kartlarına ehliyetleri de yüklenecektir. Bu sayede kimlik kartlarının ehliyet yerine geçmesi hedeflenmiştir.

Yeni kimliğe ehliyet ekleme nasıl yapılır?

İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda vatandaşlar yeni kimlik ve ehliyeti tek kartta kullanmak konusunda bir sıkıntı yaşamamaktadırlar. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait resmî internet sitesinde yer alan yazılı bilgiye göre kimliğe ehliyet ekleme ücreti bulunmamaktadır. Ehliyette yer alan bilgilerin kimlik kartlarına aktarılması için herhangi bir ek ücret talep edilmemektedir.

Yeni tip ehliyet ve kimliklerin düzenlenme işlemleri devam etmektedir. Ancak ehliyetin ve yeni tip kimliklerin birleştirilmesi zorunlu değil tercihe bağlı bir işlemdir. Uygulama ile bu talepte bulunan vatandaşlar için hizmet verilmektedir. Kimlik yenileme sürecinde olduğu gibi önceden genel müdürlüklerden randevu alınmalı ve randevunun verildiği tarih ve saatte genel müdürlükte hazır bulunulmalıdır. Başvuru için gidilen genel müdürlükte ehliyet ve kimlik birleştirmesi yapılmaktadır.

Başvurunun ardından on beş iş günü içinde kişinin yeni kimliği, talebi doğrultusunda ehliyet bilgileri yüklü olarak kendisine gönderilmektedir. PTT aracılığı ile yapılan gönderimler gerçekleşene dek başvuru sırasında verilen geçici kimlik belgeleri kullanılmaktadır. Genel müdürlükte işlem sırasında verilen geçici kimlik belgeleri, PTT ile teslim edilen yeni tip çipli kimlik kartının kişiye ulaştırıldığı andan itibaren geçersiz kabul edilmektedir.

Ehliyet ve kimlik birleştirme için gerekli belgeler nelerdir?

Yeni kimlik ve yeni tip ehliyet başvuruları randevunun sonrasında gerçekleşen bir işlemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel müdürlüklerinde yapılan işlemlerden önce hazır bulunması gereken ek bir evrak bulunmamaktadır. Hangi neden ile başvuru yapıldı ise bu nedene bağlı olarak belirtilen ödeme tutarının yatırılması gerekmektedir. Ödemeler PTT şubelerine ya da anlaşmalı bankalara yapılabilmektedir. Anlaşmalı olan bankalardan bazıları şunlardır: