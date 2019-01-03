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Evlilik yıl dönümü için hırsızlık yaptığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 14:41 | Son Güncelleme

Kocaeli'de evlilik yıl dönümü kutlaması için büfeden para ve alkol çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde büfeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sırrıpaşa Mahallesi'nde bulunan bir büfeden 20 lira ve 17 şişe alkol çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, hırsızlığı Ş.D'nin (44) gerçekleştirdiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, Ş.D'yi aynı mahalledeki evinde gözaltına aldı.

Benzer suçlardan sabıka kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde, evlilik yıl dönümü ve yeni yıl kutlaması yapmak istediği için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.

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Derince evlilik yıl dönümü hırsızlık Kocaeli

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