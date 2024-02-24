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  4. Evlilik yıl dönümünde toprağa verilen Ezgi'nin katili 17 ilde afişlerle aranmıştı, 545 gün sonra gerçek ortaya çıktı! Hurdacının bulduğu insan iskeleti...

Evlilik yıl dönümünde toprağa verilen Ezgi'nin katili 17 ilde afişlerle aranmıştı, 545 gün sonra gerçek ortaya çıktı! Hurdacının bulduğu insan iskeleti...

24.02.2024 12:11
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Ezgi Özarslan'ın 2022 yılındaki ölümü sonrası 17 farklı ilde 'Ezgi'nin katili aranıyor' afişleriyle suçlu aranıyordu. 1 ay önce İzmir'in Konak ilçesindeki boş bir arazide hurdacı tarafından bulunan insan iskeleti ekipleri alarma geçirdi. Olayda yapılan DNA testinin sonucunda insan iskeleti, boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla başından vurarak öldüren Deniz Özarslan'a ait olduğu ortaya çıktı.

Evlilik yıl dönümünde toprağa verilen Ezgi'nin katili 17 ilde afişlerle aranmıştı, 545 gün sonra gerçek ortaya çıktı! Hurdacının bulduğu insan iskeleti...

28 Temmuz 2022 yılında Ezgi Özarslan, İzmir'in Konak ilçesindeki eşinin iş yerine gitti. Çift arasında yaşanan tartışma sonucu Deniz Özarslan'ı silahla başından vurup ağır yaralayan Deniz Özarslan olay yerinden kaçmıştı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Ezgi Özarslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Eşi Deniz Özarslan'ın tarafından tabanca ile vurulması sonucu hastaneye kaldırılan ve 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Ezgi Özarslan, 7'nci evlilik yıl dönümünde Urla'nın Özbek Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ezgi Özarslan cinayetinin ardından, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı Deniz Özarslan'ı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

17 ŞEHİRDE, 'EZGİ'NİN KATİLİ ARANIYOR' AFİŞLERİ YAPIŞTIRILDI

Ezgi Özarslan için harekete geçen kadın dernekleri, aralarında İzmir'in de bulunduğu 17 şehirde, duvarlara ve direklere 'Ezgi'nin katili aranıyor' yazılı afişler yapıştırdı. Ezgi'nin katili aranırken, defnedilmesinin yıl dönümünde ise ailesi, Şehit Kerem Oğuz Erbay Güzelyalı Üst Geçidi'ne 'İzmir'de Ezgi Zerkin'i ateşli silahla öldüren katil zanlısı 29 Temmuz 2022'den beri aranıyor. Görenler polise ulaşsın' yazılı pankart astı.

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ÖLDÜRÜLDÜKTEN 10 AY SONRA EŞİNDEN BOŞANDI

Ezgi Özarslan 2021 yılı haziran ayında İzmir 14'üncü Aile Mahkemesi'nde, eşi Deniz Özarslan'dan boşanmak için açtığı dava ölümünden 10 ay sonra sonuçlandı. Görülen davada Deniz Özarslan'ı tam kusurlu gören mahkeme, boşanmayı gerçekleştirdi. Öte yandan, Ezgi Özarslan boşanma davasının sonuçlanmasının ardından ailesinin soy ismi olan 'Zerkin' aldı.

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HURDACI BOŞ ARAZİDE İSKELET BULDU

Cinayet katil zanlısı Deniz Özarslan'ın bulunamaması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde özel ekip kuruldu. Özel ekip, Deniz Özarslan'ın gidebileceği ve irtibat kurabileceği adres ve kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Deniz Özarslan'ın izine rastlanılamadı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, 545 gün sonra Konak ilçesindeki Tarihi Asansör yakınındaki boş arazide hurda toplayan biri tarafından 23 Ocak'ta insan iskeleti bulundu. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında kemikleri delil torbalarına alarak İzmir Adli Tıp Kurumu’na teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, bu kapsamda kayıp olan kişilerin yakınlarından DNA testi talep edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, insan kemiklerinin Ezgi Özarslan'ın katil zanlısı Deniz Özarslan'ın ailesinden alınan DNA ile eşleşti. Deniz Özarslan'ın kemiklerinin alınması için ise ailesine bilgi verildiği öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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