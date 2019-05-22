Evrak taşımaya son veren uygulamayla 11 milyonluk tasarruf

KEMAL KARADAĞ - Adalet ile İçişleri Bakanlıklarının ortak çalışması sonrası, yargı ile emniyet arasında yapılan yazışma ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan, polislerin adliyelere evrak taşımasına son veren uygulama kapsamında, bugüne kadar 11 milyon 690 bin lira tasarruf sağlandı.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Emniyet Kolluk İşlemleri Bilgi Sistemi (EKİP) arasında entegrasyon sağlanması kararının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 24 Kasım 2017'de protokol imzalanmasıyla her iki bakanlık yetkilileri de çalışmalara başladı.

İki bakanlığın çalışması ve sistemler arası entegrasyonun gerçekleştirilmesiyle yargı ile emniyet arasında yapılan yazışma ve işlemler elektronik ortama taşındı.

Uygulama, pilot il olarak Ankara'da başlatıldı. 12 Haziran 2018'de adli evrakların elektronik ortamdan gönderilmesine ilişkin yazılımsal çalışmalar tamamlanarak Ankara Batı Adliyesi ile Sincan emniyet birimleri arasında pilot uygulamaya geçildi. Daha sonra uygulama, 26 Nisan 2019 itibarıyla Türkiye genelinde hayata geçirildi.