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Evrak taşımaya son veren uygulamayla 11 milyonluk tasarruf

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının ortak çalışması sonrası, yargı ile emniyet arasında yapılan yazışma ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan, polislerin adliyelere evrak taşımasına son veren uygulama kapsamında, bugüne kadar 11 milyon 690 bin lira tasarruf sağlandı - Pilot uygulama kapsamında 101 bin 634, Türkiye genelindeki uygulamada ise 140 bin 731 olmak üzere toplam 242 bin 365 evrak alımı ve gönderimi, elektronik ortamdan gerçekleştirildi

KEMAL KARADAĞ - Adalet ile İçişleri Bakanlıklarının ortak çalışması sonrası, yargı ile emniyet arasında yapılan yazışma ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan, polislerin adliyelere evrak taşımasına son veren uygulama kapsamında, bugüne kadar 11 milyon 690 bin lira tasarruf sağlandı.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Emniyet Kolluk İşlemleri Bilgi Sistemi (EKİP) arasında entegrasyon sağlanması kararının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 24 Kasım 2017'de protokol imzalanmasıyla her iki bakanlık yetkilileri de çalışmalara başladı.

İki bakanlığın çalışması ve sistemler arası entegrasyonun gerçekleştirilmesiyle yargı ile emniyet arasında yapılan yazışma ve işlemler elektronik ortama taşındı.

Uygulama, pilot il olarak Ankara'da başlatıldı. 12 Haziran 2018'de adli evrakların elektronik ortamdan gönderilmesine ilişkin yazılımsal çalışmalar tamamlanarak Ankara Batı Adliyesi ile Sincan emniyet birimleri arasında pilot uygulamaya geçildi. Daha sonra uygulama, 26 Nisan 2019 itibarıyla Türkiye genelinde hayata geçirildi.

Yeni uygulama kapsamında, emniyet birimleri tarafından adli birimlere, adli birimlerden emniyet birimlerine fiziki olarak gönderilen adli evrakların, elektronik ortamdan gönderilmesi sağlandı. Böylece, polislerin adliyelere evrak taşımasına da son verildi.

- Yargı faaliyetleri hız kazandı

Uygulama öncesinde il dışına 7-12 gün arasında, il içinde ise 3 ila 5 gün arasında teslim edilen evrakların anlık iletimi sağlandı. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı ile emniyet birimlerinde önemli bir iş gücü tasarrufu oluştu, yargı faaliyetleri hız kazandı.

UYAP-EKİP entegrasyonu ile fiziki evrak gönderiminde 5,40-16,50 lira arasında değişen ücretlerin ödenmesine de son verildi. Uygulamayla, adli birimler ile emniyet arasındaki evrak gönderimi ücretsiz hale geldi.

Öte yandan yeni uygulama, evrakların göndericiden alıcıya direkt olarak gönderilmesini sağlayarak evrak ve gizli bilgilerin, ilgilisi dışında kişiler tarafından görülmesi engellendi, güvenlik zafiyeti ortadan kaldırıldı.

Uygulama, evrakların arşivlenmesinde de büyük kolaylık oluşturdu. Yeni uygulamayla, evraklar e-arşivlerde doküman olarak tutulmaya başlandı, böylece evrakların konusuna, içeriğine yönelik araştırılmaların anlık yapılması sağlandı.

- Yıllık tasarruf hedefi 200 milyon lira

Evrak ve bilgi akışını tamamen elektronik ortama aktaran UYAP-EKİP entegrasyonuyla, fiziki evrak düzenlenmesi sona erdi, personel gücü ve mesaiden tasarrufa geçildi.

Bugüne kadar pilot uygulama kapsamında 101 bin 634, Türkiye genelindeki uygulamada ise 140 bin 731 olmak üzere toplam 242 bin 365 evrak alımı ve gönderimi elektronik ortamdan yapıldı.

Evrak alım ve gönderiminin elektronik ortamdan yapılmasıyla posta ücretinden, personel mesai ücretlerinden, iş gücünden tasarruf sağlandı. Uygulamayla bugüne kadar 11 milyon 690 bin lira tasarruf elde edildi. Bu tasarruf miktarının yıllık ortalama 200 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı ekip İçişleri Bakanlığı UYAP

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