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Eylem hazırlığındayken yakalanmışlardı! Teröristin boynundaki muskanın içinden çıktı

07.09.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ve düzenlenen operasyonla yakalanan 4 teröristle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Yapılan üst aramalarından teröristlerden birinin muskasının içinden, kentte görevli 2 polise yönelik suikast planı bulundu.

Eylem hazırlığındayken yakalanmışlardı! Teröristin boynundaki muskanın içinden çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK ve KCK'nın şehir merkezlerindeki yapılanması YPS'ye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 gün önce saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Ö.F., E.T., İ.S. ve F.S.'nin bulunduğu otomobil durduruldu. Yapılan aramada 1 savunma tipi el bombası ve 1 suikast tabancası ele geçirildi.

2 POLİSE SUİKAST PLANI

Teröristlerin üzerindeki aramada ise birinin boynundaki muskada, kentte görev yapan 2 polisin adı, araç plakaları, geçiş güzergahları ve geçiş saatleriyle suikastın yapılacağı yerin yazılı olduğu not ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır terörist suikast
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