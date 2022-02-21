EYT çıkacak mı 2022? Ne zaman çıkacak? Son durum ne? Muhammed Emin Akbaşoğlu EYT açıklaması!

EYT çıkacak mı 2022? sorusunun yanıtı emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bu kapsamda EYT çıkacak mı 2022? Ne zaman çıkacak? Son durum ne? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Muhammed Emin Akbaşoğlu EYT açıklaması da dahil olmak üzere EYT ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik.

EYT ÇIKACAK MI 2022?

EYT yasasına ilişkin tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra teklif AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak. Tüm partilerin desteği istenecek.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında EYT'lilerin merakla beklediği düzenlemeye de değindi. Akbaşoğlu, bu hafta Meclis Genel Kurulunda uluslararası sözleşmelerin görüşüleceğini ifade etti.

EYT'DE SON DURUM NE?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için harekete geçildi. Emeklilik yaşının aşağı çekilmesi için yıpranma hakkı tartışılıyor.

EYT için Kısmi emeklilik, Emeklilik için yaş yerine sigorta ve sigorta süresine bakılması, Kademeli emeklilik, Prim tamamlayarak emekli olma ve Finlandiya modeli olmak üzere 5 formül masada...

Kısmi emeklilik formülü: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50 erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli solabiliyorlar. Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50 erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

Emeklilik için yaş yerine sigorta ve sigorta süresine bakılması formülü: Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün) erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor.

Almanya'nın uyguladığı kademeli emeklilik formülü: Bu fortmülde sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emeklilik için kaç yıl kalmışsa her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor. Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor.

Prim tamamlayarak emekli olma formülü: Buna göre; 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması durumu ortaya çıkıyor.

Finlandiya'da uygulanan Emekliliğe kadar maaş kesintisi, emeklilik şartları tamamlandığı maaş kesintisiz devam edilmesi formülü: EYT'de bu modelde Almanya'da uygulanan sisteminde olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor ve sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.

MUHAMMED EMİN AKBAŞOĞLU EYT AÇIKLAMASI

EYT federasyon ve platformundan 9 temsilcinin oluşturduğu bir heyetin kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret ettiğini ifade eden Akbaşoğlu, temsilcilerin, taleplerini sözlü ve yazılı olarak ilettiğini belirtti.

Asgari ücret, memur ve emeklilerin durumunun ele alınması, 3600 ek gösterge, belediyelerdeki çalışanlar dahil olmak üzere bütün sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi ve EYT'lilerinin durumunun ele alındığı beş aşamalı süreç yönetimi üzerinde çalışıldığını vurgulayan Akbaşoğlu, "Daha sonra tekrar bu hususlar değerlendirilecek" dedi.

EYT'DEN KİMLER YARARLANACAK?

8 Eylül 1999 yılında yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (kadın için 20, erkek için 25 yıl) ve prim ödeme (5 bin gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (erkek için 60, kadın için 58 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuçta, emekli olmak için üç şartın (prim ödeme, sigortalılık süresi ve yaş şartının) beraber sağlanması aranmaya başladı.



