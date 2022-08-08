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Eyüp Sultan Türbesine saldırı

08.08.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüp Sultan Türbesi'ne dün akşam bir kişi çekiçle zarar verdi. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan kişi polislere teslim edilirken, yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi.

Eyüp Sultan Türbesine saldırı

Eyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.

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YÜZDE 80 ZİHİNSEL ENGELLİ

Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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