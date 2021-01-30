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Eyüpsultan'da polis memuru intihar etti

30.01.2021 18:59 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan'da polis memuru intihar etti

Eyüpsultan Göktürk Yolu'nda polis memuru beylik tabancası ile intihar etti.

Olay saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan, Göktürk Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli'de bir karakolda görevli polis memuru Halil A. aracıyla yol kenarında durarak ormanlık alana gitti. Polis memuru ormanlık alanda beylik tabancası ile intihar etti.

Kapıları açık şekilde duran otomobili gören diğer sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı çalışmada ormanlık alanda Halil A.'nın cansız bedenini buldu. Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)

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