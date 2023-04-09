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  4. Eyyüp Kadir İnan kimdir, nereli ve kaç yaşında? AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan'ın hayatı ve biyografisi!

Eyyüp Kadir İnan kimdir, nereli ve kaç yaşında? AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan'ın hayatı ve biyografisi!

09.04.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyyüp Kadir İnan, AK Parti'nin milletvekili aday listesinin belli olmasının ardından merak konusu oldu. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak listede yer aldı. Peki, Eyyüp Kadir İnan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Eyyüp Kadir İnan kimdir, nereli ve kaç yaşında? AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan'ın hayatı ve biyografisi!

Eyyüp Kadir İnan ile ilgili araştırmalar 9 Nisan 2023 Pazar günü hız kazandı. Birçok kişi Eyyüp Kadir İnan hakkında bilgi edinmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte AK Parti'nin İzmir 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan hakkında bilgiler...

EYYÜP KADİR İNAN KİMDİR?

Eyyüp Kadir İnan 1993 yılında İzmir'in Konak ilçesinde doğdu.

Eyyüp Kadir İnan'ın aslen Şanlıurfa Siverekli olduğu bilinmektedir.

Karşıyaka Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi'ni bitiren İnan, lisans eğitimini Gediz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

Eyyüp Kadir İnan 2015-2018 yılları arasında TBMM'de milletvekili danışmanlığı yapmıştır.

EYYÜP KADİR İNAN AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde Ak Parti Milletvekili aday listesi belli oldu. Kabine'de yer alan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy'un aday listesinde yer almadığı görülürken, hangi bakanın hangi ilden aday olduğu da netleşmiş oldu.


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