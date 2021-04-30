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Fabrikadaki iftar yemeğinde çok sayıda işçi zehirlendi

30.04.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de, bir tekstil fabrikasında çalışan 106 işçi, iftar yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında çalışan bazı işçilerin, iftar yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Fabrikaya yönlendirilen ambulanslarla 106 işçi, kentteki ve çevre il ile ilçelerdeki hastanelere götürüldü.

Osmaniye Devlet Hastanesine gelen İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, tedavi gören işçileri ziyaret ederek hastane yetkililerinden bilgi aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ OLAN İŞÇİ YOK

Hastane çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Öznavruz, Osmaniye OSB'de bulunan fabrikada 15.00-23.00 vardiyasında çalışan 300 işçiden bazılarında saat 17.00'de ve iftarda yenilen yemeğin ardından bulantı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandığını söyledi.

Olay yerine 17 112 Acil Servis ambulansı sevk edildiğini aktaran Öznavruz, "Şu ana kadar ilimizdeki hastanelere 106 hasta intikal etti. Yapılan tetkikler sonucu hayati tehlike arz edecek bir hastamız bulunmamaktadır. Müdürlük olarak her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. Şu an 3 ambulansımız fabrikada hazır vaziyette beklemektedir. İlimizdeki bütün hastanelere destek ekipler sevk edildi. Hastalarımızın tedavisi devam ediyor. Halkımız endişe etmesin, her şey kontrolümüz altında." ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Osmaniye iftar
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Okuyucu Yorumları 28 yorum
tekstil tam kapanmadan muafmi, anladigim kadariyle 65 yaş üstü aşılı vatandaş ve öğrenci gençler cezada...beceriksiz lik diz boyu, bari onurunuzla istifa ediniz.
İstifa etmek!!! bu ülkede mucize demek
yazık bu şekilde biz hindistan'dan bile daha beter oluruz.bu ülkede öküzler o kadar çok ki.öküzsünüz öküz bin kişiye yemek düzenleyen öküzdür.iftar saatine 2 saat kala paydos edersin iftardan da 2 saat sonra iş başı yaptırırsın bu şekilde önlem alırsın ama öküzsün ya
cennete giderler işte böyle bir dönemde iftar yemeği verecek kadar akıllılar

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