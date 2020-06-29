Facebook boykotu yayılıyor: Starbucks da Facebook'u boykot etme kararı aldı!

ABD Başkanı Donald Trump George Floyd protestoları sırasındaki tavrı nedeniyle birçok kesim tarafından eleştirildi. Trump, hem Facebook hem de Twitter hesabı üzerinden şiddete yönelten tweet'ler attı. Bu durum karşısında Twitter kayıtsız kalamadı ve Donald Trump'ın tweet'lerine etiket koymaya başladı. Ancak Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ise doğrunun yargıcı olmadıklarını söyleyerek Donald Trump'ın paylaşımlarına herhangi bir yaptırım uygulamadı. Zuckerberg'in bu tavrı firmaların Facebook'a sırtını dönmesiyle sonuçlandı. Pek çok şirket Facebook'a reklam vermeme kararı alarak, sosyal medya platformunu boykot etmeye başladı. Bugün ise boykota yeni bir isim katıldı.

STARBUCKS FACEBOOK'U REKLAM LİSTESİNDEN SİLDİ

Starbucks, Facebook'a reklam vermeme kararı aldığını duyurdu. Böylece Daily Mail'in haberine göre Facebook'u boykot eden şirket sayısı yüze yaklaştı. Üstelik yüz şirket arasında Pepsi, Coca-Cola, Unilever, Honda ve Verizon gibi dev pazarlama bütçelerine sahip firmalar da bulunmakta. Bu durum haliyle Facebook'un gelirlerine de yansımış durumda.