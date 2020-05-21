Facebook bunu beğendi: Facebook ve Instagram rekor kırdı!

Facebook, Facebook Shops ve Instagram Shop adında iki farklı alışveriş özelliğini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Biz de bu duyuru sizlerle tam da şurada paylaşmıştık. Bu özellik kullanıcılar tarafında çok büyük heyecan yaratmasa da bir yerde, enteresan bir şekilde oldukça büyük bir heyecana sebep olmuş durumda. O yer borsanın ta kendisi.

INSTAGRAM'IN VE FACEBOOK'UN HİSSE DEĞERLERİNDE REKOR

Instagram ve Facebook'un alışveriş özelliklerini yayına almasından hemen sonra iki şirketin hisse değerlerinde artış gözlendi. CNBC'nin aktardığı bilgilere göre, Instagram Shop ve Facebook Shops sonrası iki şirketin hisseleri yüzde 6,5'luk bir artış yaşayarak 230 doları geçti. Bu da iki şirket için rekor demekti. Öngörüler ise bir Facebook şirketinin daha rekor kıracağı yönünde.

SIRADA WHATSAPP MI VAR?

Facebook, Shops özelliğinin önümüzdeki günlerde WhatsApp'a da entegre olacağını söylemişti. Bu özellik sayesinde işletmeler tıpkı Instagram ve Facebook'ta olduğu gibi WhatsApp üzerinden de ürün satabilecek. Bu durum, WhatsApp'ın da borsada bir rekor kırmasını sağlayabilir.

