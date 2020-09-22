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Facebook CEO'su Mark Zuckerberg hangi telefonu kullanıyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.09.2020 13:56 | Son Güncelleme

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg merak edilen soruları bir YouTube röportajında yanıtladı. Mark Zuckerberg röportajda kullandığı akıllı telefon markasını da açıkladı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg hangi telefonu kullanıyor?

Teknoloji dünyasının en merak edilen isimlerinden biri de Mark Zuckerberg. Facebook'un kurucusu ve popüler sosyal ağı bu günlere getiren yegane isim olan Zuckerberg, Facebook ve kendisi hakkında merak edilenleri YouTuber Marques Keith Brownlee'nin (MHBHD) röportajında yanıtladı. Cevabı dört gözle beklenen sorulardan biri de Zuckerberg'in hangi telefonu kullandığı hakkındaydı.

İŞTE MARK ZUCKERBERG'İN KULLANDIĞI TELEFON MARKASI

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, MKBHD'nin sorusu üzerine kullandığı akıllı telefonun markasını açıkladı. Zuckerberg birkaç yıldır Samsung telefonlarını kullandığını ve bu telefonların büyük hayranı olduğunu söyleyerek, ''Bence Samsung müthiş telefonlar yapıyor'' dedi. Zuckerberg'in Samsung ve Android sevgisi böylece ortaya çıkmış oldu.

ZUCKERBERG TERCİHİNİN NEDENİNİ DE İFADE ETTİ

Bu sorunun yanıtı, yine röportajda saklı. Zuckerberg, Facebook'un ürünlerinden faydalanan milyarlarca kullanıcının Android işletim sistemine sahip telefon kullandığını söylüyor. Bu yüzden de kendisi ve ekibi için uygulamaların Android'li telefonlarda test edilmesinin önem taşıdığını vurguluyor. Zuckerberg'in Android hayranlığı anlaşılan o ki biraz da işinden dolayı kaynaklıyor.

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