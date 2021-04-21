Facebook Clubhouse ile rekabet edecek

Facebook, bu özelliklerin henüz piyasaya sürülmediğini, ancak ses odalarının bu yaz kullanıma sunulacağını söyledi. Yeni ses araçları arasındaki odalar Clubhouse’a en çok benziyor. Kullanıcıların hem Facebook hem de Messenger’da canlı sohbetlere katılmalarına izin verecek. Şirket, grupların içindeki özelliği teste sunduğunu söylüyor.

FACEBOOK FARKLI ALTERNATİFLER SUNACAK

Facebook ayrıca, kullanıcıların haber kaynağında kısa ses klipleri yayınlamasına olanak tanıyan “soundbites” üzerinde de çalışıyor. Görünüşe göre soundbites, özel efektler, transkriptler ve diğer içerik oluşturucu dostu özellikler ekleyebilme özelliğiyle temel ses kliplerinden daha fazlasını kapsayacak. Son olarak şirket, kullanıcıların doğrudan Facebook uygulamasından podcast’lere göz atmasına, bunları indirmesine ve dinlemesine olanak tanıyan bir podcast özelliği üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar, uygulama açıkken ve “arka planda” iken sesi dinleyebilecek.

Özellikle sosyal medya devi, tüm yeni ses özelliklerinde para kazanma özelliklerini deneyecek. Bahşiş özelliklerini eklemenin yanı sıra içerik oluşturuculara odalara erişim için ücretli abonelikler sunma olanağı sağlamayı planlıyor.