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Facebook da sürekli evden çalışacak ancak bir şartla!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.05.2020 17:11 | Son Güncelleme

Koronavirüs Facebook'a da yeni bir karar aldırdı. Facebook, koronavirüs yüzünden evden çalışma sistemini kalıcı hale getirmeyi planlıyor. Fakat Facebook yeni sistemde çalışanlarının maaşında ufak bir değişiklik yapmak istiyor.

Facebook da sürekli evden çalışacak ancak bir şartla!

Koronavirüs salgını sonrası birçok uluslararası şirket evden çalışma sistemine geçme kararı aldı. Fakat bazı firmalar, bu sistemi kalıcı hale getirmeyi düşünüyor. Onlar düşünene kadar biz MYNET olarak, evden çalışma modelini kalıcı hale getirdik bile. Bu konuda bize eşlik etmek isteyen bir firma daha var; O da Facebook'un ta kendisi. Ancak Facebook'un planladığı kalıcı evden çalışma modeli çalışanlar için büyük bir dezavantaja sahip.

FACEBOOK EVDEN ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINI YENİDEN HESAPLAYACAK

USA Today'in haberine göre yaklaşık 50 bin kişiyi istihdam eden Facebook, 5-10 yıl içinde çalışanlarının yarısını uzaktan çalışma sistemine geçirmeyi hedefliyor. Bu plan üzerinde çalışan şirket, evden çalışmaya devam edecek elemanlarının maaşlarında ise değişiklik yapacak ve maaşları düşürecek.

Facebook evden çalışma

BÖLGELERE GÖRE BELİRLENECEK

Facebook çalışanlarının maaşlarını hesaplamak için bölgeleri merkezine alacak. Çalışanlarının yaşadığı bölgelerdeki alım gücünü ve gelir-gider kalemlerini hesaplayacak olan şirket, her çalışana yaşadığı bölgeye göre maaş belirleyecek. Facebook'un şimdilik resmileşmeyen bu kararı, çalışanlar tarafından hoş karşılanmayacak gibi görünüyor. Şirket tepkilere göre kararından vazgeçebilir.

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