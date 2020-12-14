Facebook federal mahkeme tarafından her an dağıtılabilir

Facebook hakkında, önemli kararlar verilme aşaması başladı. ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar ile birlikte şirketin kaderini belirleyecek bazı kararlar alınması bekleniyor. 9 Aralık Çarşamba günü sosyal medya devi için çok ciddi bir dava açıldı.

Bugüne kadar Facebook ile alakalı açılan davaların önemli bir bölümünde tekel olma ve veri gizliliğini ihlal etme suçları yöneltildi. Muhtemelen Mark Zuckerberg daha uzun bir süre bu tür suçlamaları ile karşı karşıya kalacak. Ancak mahkemenin bu sefer talep ettikleri şirket için büyük bir darbe olabilir.

Hatırlayacağınız üzere Facebook platformu birçok şirketi kendi bünyesinde barındırıyor. Mesela Instagram ve WhatsApp bunun en güzel örnekleri. Instagram platformu, şirket tarafından 1 milyar dolar ödenerek satın alınmıştı. Bu satın alma işleminde ABD federal ticaret komisyonu olumlu onay vermişti.

FACEBOOK INSTAGRAM VE WHATSAPP'I SATABİLİR

Şimdi ise hiç kimsenin anlamadığı bir şekilde Facebook firmasının dağıtılması talep ediliyor. Yani Instagram ve WhatsApp gibi platformlar ya satılacak ya da başka bir şekilde entegre edilecek. Federal Ticaret Mahkemesi bu konuda dava açtı ve Facebook için zorlayıcı süreç başladı.