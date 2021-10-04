Facebook'tan ifşa edilen araştırmayla ilgili açıklama

Facebook’un üst düzey yöneticilerinden Pratiti Raychoudhury geçtiğimiz günlerde bu araştırmaların yanlış yorumlandığını söylemişti. Şimdi ise Facebook'un Küresel Güvenlik Başkanı Antigone Davis açıklama yaptı.

"AMAÇ KÖTÜYÜ EN AZA İNDİRMEK"

ABD Senatosu’nda ifade veren Facebook üst düzey yetkilisi amaçlarının kötüyü en aza indirmek olduğunu söyledi. Ayrıca kendilerinin iyiyi en üst düzeye çıkarma gibi bir planları olduğundan da bahsetti. Ona göre Facebook tüm bu araştırmalar ile birlikte toplumu olumlu yönde etkilemek istiyor.

Gençlere olumlu bir şekilde yardımcı olmak istediklerini söyleyen şirket her ne kadar olumlu açıklamalar yapsa bile yine de durum pek iyi karşılanmadı.

Senatör Richard Blumenthal ebeveynlerin bundan sonra Facebook platformuna nasıl güvenebileceğini de sordu.

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