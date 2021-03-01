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Facebook'tan müzik merkezli deneysel uygulama: BARS

01.03.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Facebook'tan müzik merkezli deneysel uygulama: BARS

Uygulamanın adı BARS. Uygulama, hevesli rapçilere uygulamanın stüdyo kalitesinde ses efektleri ve profesyonelce oluşturulmuş ritimlerle seslerini kaydetmenin yanı sıra videolarını sosyal medyada paylaşmanın bir yolunu sunacak.

Facebook BARS uygulaması sayesinde kullanıcılar mevcut birkaç vuruş arasından seçim yapabiliyor. BARS otomatik olarak yazarların yazdıklarına uyaklı sözcükler önerecek. Uygulama, ses ve görsel filtrelere ve kullanıcıların şık bir ürün oluşturmak için yararlanabilecekleri bir otomatik ayar özelliğine sahip.

BARS İLE 60 SANİYELİK VİDEOLAR ÇEKMEK MÜMKÜN

Ayrıca, kullanıcıların otomatik olarak önerilen kelime ipuçlarını dahil ederek, serbest stilde rap yapabilecekleri Challenge modu da var. TechCrunch’a göre, BARS, bir TikTok özelliğine benziyor. Her bir video yalnızca 60 saniyeye kadar uzunluğa sahip olabilecek. Uygulama, iki sekmeli dikey video arayüzüne sahip benzer bir kullanıcı arayüzüne bile sahip.

Geçen yılın sonlarında, NPE ekibi, kullanıcıların şahsen bir araya gelmek zorunda kalmadan müzik videoları üzerinde işbirliği yapmalarına olanak tanıyan deneysel Collab uygulamasını yayınladı. Ekip TechCrunch’a salgının her iki uygulamanın oluşturulmasında da rol oynadığını söyledi. Ekip üyesi DJ Iyler, “Yüksek fiyatlı kayıt stüdyolarına ve prodüksiyon ekipmanına erişimin hevesli rapçiler için sınırlı olabileceğini biliyorum. Bunun da ötesinde, küresel pandemi sık sık işimizi yarattığımız ve paylaştığımız canlı performansları kapattı” dedi. 

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Facebook, ekip üyeleri tarafından yüklenen ilk videolarıyla, iPhone’lar için kapalı bir beta olarak BARS’ı başlattı. Uygulama şu anda App Store’da mevcut ve ilgilenen rapçiler artık kullanıcı adlarını ayırmak ve bekleme listesine kaydolmak için uygulamayı indirebilir.

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya pandemi
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