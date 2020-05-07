Facebook 'yargı' dağıtıyor: 20 kişilik kurul ile Instagram'a müdahale edecek!

Instagram ve Facebook'ta çok fazla sayıda kötü niyetli içerikle karşılaşabiliyoruz. Fakat bazen içeriğin kötü olup olmadığı ile alakalı türlü tartışmalar yaşanıyor. Instagram'da paylaşılan bir gönderi, içerisinde aykırı bir içerik bulunmuyorken bile siliniyor ya da herkesin gözü önünde bulunan kötü niyetli bir gönderi sosyal medya platformunun yönetimi tarafından silinmiyor. Bu gibi durumlara Facebook CEO'su Mark Zuckerberg tutarlı olabilecek bir çözüm geliştirdi ve Facebook yüksek yargı konseyini geçtiğimiz yıl duyurdu. Aradan geçen 1 yılın ardından Facebook yüksek yargı üyelerinin kimlerden oluşacağı bugün belli oldu.

FACEBOOK YÜKSEK YARGI KONSEYİ KURULDU

Facebook yüksek yargı konseyi üyelerini tanıttı. Konseyde 20 kişi yer alacak ve bu kişiler Facebook ve Instagram'daki içeriklere nasıl yaptırım uygulanacağı konusunda çalışacaklar. Hangi içeriğin yayınlanmaya devam edeceğine, hangi içeriğin kaldırılması gerektiğine bu üyeler karar verecek. Öyle ki kurul karar alırken Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i bile dinlemeyecek.

MARK ZUCKERBERG'İN İTİRAZINA RED

Yüksek yargı konseyi, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in kararlarından etkilenmeyecek. Bir içeriğin silinmesi konusunda Zuckerberg itiraz ettiğinde, konsey üyeleri Zuckerberg'in itirazını kabul etmeyecek. Böylece Facebook ve Instagram'da yargı sistemi adil ve bağımsız bir şekilde çalışacak. Facebook'un açıklamasına göre bu sistemin kurulması pek de ucuza mal olmadı. Zira açıklamaya bakılırsa kurul için 130 milyon dolar bütçe ayrıldı. Şirketin nihai hedefi ise kuruldaki üye sayısını 40'a çıkartmak.

