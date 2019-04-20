Fadik Sevin Atasoy yönetmen koltuğuna oturacak

EDA ÖZDENER - Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, "Jülyet'in Yolculuğu" adlı kısa metrajlı filmle yönetmen koltuğuna oturacak.

İnsanlara ait özelliklerin başka varlıklara atfedilmesi anlamına gelen antropomorfik üçlemeye imza atan Atasoy, üçlemenin en son ayağı olarak kısa metrajlı bir film çekecek. Senaryosunu da Atasoy'un yazdığı "Jülyet'in Yolculuğu" filminin görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak üstlenecek.

Film, 40 santimlik bir porselen bebek metaforundan hareketle kadınların hikayesini anlatacak.

Atasoy, genç bir kadının hem içinde hem de dışında yaptığı yolculuğun hikayesini anlattığı "Fadik ve Kırmızı Bavul" kitabıyla antropomorfik üçlemesinin ilk adımını attı. İlham vermek yerine kendi hikayesini yazmak isteyen bir esin perisinin çabasına yer verilen "Muse" adlı tiyatro oyunuyla seriyi sürdüren Atasoy, üçlemeyi "Jülyet'in Yolculuğu" ile tamamlayacak.

- "Kafan kalırsa hikayen her daim anlatılır"

Fadik Sevin Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yönetmenlik deneyimi için kamera arkasına geçeceğini belirterek, "Şimdiye kadar hep kamera önündeydim. Bu yazıp yönettiğim ilk iş olacak." dedi.