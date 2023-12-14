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Fahrettin Altun: İsrail yanlısı paylaşımlar ön plana çıkarıldı, Filistin yanlısı paylaşımlar geri plana itildi

14.12.2023 22:45 | Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NTV Özel Yayını'nda Ahmed Arpat'a konuştu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sivillerle birlikte hakikati de katlettiğini vurgulayan Altun, İsrail'in bu süreçte 150'ye yakın yalanını ve yürüttüğü dezenformasyon çabalarını ortaya çıkardıklarını söyledi.

Fahrettin Altun: İsrail yanlısı paylaşımlar ön plana çıkarıldı, Filistin yanlısı paylaşımlar geri plana itildi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Altun, NTV canlı yayınında Ahmet Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İşte Altun'un açıklamalarından ve sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar:

▪ Ne yazık ki bazı sosyal medya platformlarının taraflı bir yaklaşım içerisinde olduğunu gördük.

▪ Filistin yanlısı içeriklerin gizli sansür mekanizmalarıyla geri plana itildiğini, İsrail yanlısı yaklaşımların ise ön plana çıkarıldığını gördük.

▪ İnsanların kendi refleksleriyle ortaya koyduğu bir direniş hareketi çok etkili oldu. Boykot hareketi sivil insanların İsrail'e destek veren o büyük kurumsal aktörlere verdiği tepki günün sonunda o büyük kurumlara geri adım attırdı. Bunlara sosyal medya şirketleri de dahil.

▪7 Ekim'den sonra şunu gördük. Bizim belli algoritmalarla, yol ve yöntemlerle tespit ettiğimiz karartmaları artık çıplak gözle sivil vatandaşların da tespit edebildiğini gördük.

▪ Bu aymazlığın küresel vicdan nazarında cezalandırıldığı, mahkum edildiği ortaya çıktıktan sonra geri adım atılmaya başlandı.

▪ Biz kurumsal müdahalelerde bulunduk. Bu süreçte Türkiye'de bu sansüre müsaade etmeyeceğimizi, yapılan müdahalelere karşı yasanın bize verdiği imkanlarla çok sert tepkide bulunacağımızı ortaya koyduk.

▪ Biz bu yaklaşımı hem İslam İşbirliği Teşkilatı'nda hem Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki muhataplarımızla da paylaştık.

▪ Cumhurbaşkanımızın dış politikada açık ve net bir esası var. 'Biz dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız' der Cumhurbaşkanımız. İkili ilişkilerin başka bir aktör tarafından manipüle edilmesini doğru bulmuyoruz. Cumhurbaşkanımız bu noktada net bir şekilde 'ilişkilerimizi doğrudan iki ülke ilişkileri şeklinde yürütelim' deyip bir yol izliyor. Bizim bölge ülkeleriyle bir ilişki kurmamız esas. Bu noktada yaşanan olumlu gelişmeleri desteklemeye gayret ediyoruz. İkili ilişkilerde hızlı bir normalleşme yaşıyoruz.

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