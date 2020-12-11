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  4. Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

11.12.2020 17:03 | Son Güncelleme:
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Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ne zaman günlük vaka sayıları 10 bini geçti, ne zaman 20 bin eşiği aşıldı? Bu eşikler aşıldığında hangi tedbirler önerildi? Bu konuda Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz" dedi.

CHP'li Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, koronavirüsün canları yakmaya devam ettiğini ifade ederek, "Gerçek vaka sayılarını, uzunca bir süre milletten sakladılar. Artık mızrak çuvala sığmayınca, vaka sayılarını açıklamaya başladılar. Ne zaman günlük vaka sayıları 10 bini geçti, ne zaman 20 bin eşiği aşıldı? Bu eşikler aşıldığında hangi tedbirler önerildi? Bu konuda Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz" dedi.

'İŞ ARAMAKTAN VAZGEÇENLERİ TÜİK İŞSİZ SAYMIYOR'

Öztrak, açıklanan işsizlik rakamlarına karartma uygulandığını iddia ederek, "Dün Eylül dönemi iş gücü ve istihdam verileri açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre 733 bin yurttaşımız işini kaybetmiş. Aynı dönemde gerçek çalışanları gösteren, işbaşında olanların sayısı da 1 milyon 186 bin kişi düşmüş. Buna karşın, işsiz sayısı önceki yıla göre 550 bin kişi azalmış. Çünkü artık umudunu yitirip iş aramaktan vazgeçenleri TÜİK işsiz saymıyor. İşsizi işsiz saymayınca, işsiz sayısı da 550 bin kişi azalıyor. Eylül'de, iş aramadığı halde çalışmaya hazır olan, eksik, yetersiz ve mevsimlik çalışanlarla beraber, gerçek işsiz sayımız ise 10 milyon 249 bin. Son bir yılda; gerçekten işsiz olan yurttaşlarımızın sayısındaki artış, 2 milyon 266 bin kişi. Gerçek işsiz sayısı, son 6 aydır 10 milyonun üzerinde seyrediyor" ifadelerini kullandı.

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'DİPLOMASİ DİLİNİ OLUMLU BULUYORUZ'

Öztrak, ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım uygulayacağını açıklamasıyla ilgili ise "Atlantik’in öte yakasında, Birleşik Devletler’de de yaptırım rüzgârları esiyor. NATO bünyesinde de ortak olduğumuz müttefiklerimizin sonuçta Türk halkını cezalandırmaya dönük girişimlerini doğru bulmuyoruz. Yine İsrail ile el altından görüşmelerin sürdüğü, ikili ilişkileri normalleştirmek amacıyla yakın zamanda İsrail’e büyükelçi atanacağı haberleri uluslararası medyada dolaşıyor. Zamanlama manidar olsa da, biz iktidarın uzunca bir süredir unuttuğu diplomasi dilini, yeniden hatırlamaya başlamasını olumlu buluyoruz. Umarız sırada Mısır ve Suriye de vardır. İktidarın dışarıya göstermeye başladığı ılımlı ve pozitif dili, içeride de görmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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