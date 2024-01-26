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  4. Faili meçhul 'Taçsız Kral' cinayeti 18 yıl sonra çözüldü! Detaylar tüyler ürpertti

Faili meçhul 'Taçsız Kral' cinayeti 18 yıl sonra çözüldü! Detaylar tüyler ürpertti

26.01.2024 09:59 | Son Güncelleme:
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Bursa’da 18 yıl önce işlenen "Taçsız Kral" cinayeti, polisin dosyayı yeniden açmasıyla çözüldü. Cinayetin detayları tüyler ürpertirken, şüphelilerden 2’sinin öldüğü bir diğerinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Son şüpheli ise gözaltına alındı. Olayları tüm detaylarıyla anlatan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Cinayet kurbanının, ilişki yaşadığı kadının akrabaları tarafından evinden zorla kaçırılıp ormanlık alana götürülerek bıçak ve silahla öldürüldüğü belirlendi.

Faili meçhul 'Taçsız Kral' cinayeti 18 yıl sonra çözüldü! Detaylar tüyler ürpertti

Kan donduran olay, 25 Ekim 2006 tarihinde merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayramın 3’ncü günü Doğa Parkı’nda kimliği belirsiz, yarı çıplak ve bacağında dövmeli bir genç, bıçaklanarak ve kurşunlanarak öldürülmüş olarak bulundu.

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Şahsın üzerinde kimliğini belirlemeye yardımcı olan bir ipucu bulunamayınca, şahsın kimliği bacağındaki "Taçsız kral" dövmesinden yola çıkılarak tespit edilmeye çalışıldı. Ancak bu mümkün olmayınca olaydan bir gün sonra merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın ile birlikte olayın bağlantılı olabileceğini düşünen ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Öldürülen şahsın 25 yaşındaki Tuncay Türk olduğu tespit edildi ancak o dönemde yakın çevresi ile ilişki yaşadığı kadın gözaltına alınırken, olayın zanlıları tespit edilemedi.

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SEVGİLİSİNİN AKRABALARI KATLETMİŞ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile özel bir ekip kurarak 6 ay süren bir soruşturma sonrasında 18 yıl boyunca çözülemeyen "Taçsız Kral" cinayetini çözdü. Yapılan soruşturmada, Tuncay Türk’ün o dönemde ilişki yaşadığı kadının akrabaları tarafından evinden zorla kaçırıldığı ve Yiğitler Mahallesi’nde Doğa Parkı’nın içindeki ormanlık alana götürüldüğü ardından burada bıçak ve silah ile öldürdükleri belirlendi.

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"KADININ EVDE HATIRASI KALMASIN" DİYE OLAYDAN BİR GÜN SONRA EVİ KUNDAKLADILAR

Dosyanın detayına inen ekipler olaydan bir gün sonra Tuncay Türk’ün evinin kundaklanması ve cinayetin planlanmasına adı karışan 40 yaşındaki Y.K.’nın kimliğini belirlediler. Olayın namus yüzünden işlenebileceğini düşünen ekipler kadının akrabalarıyla bağlantılarını da araştırdılar. Bu esnada cinayetin geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İ.K. tarafından işlendiği, olaylara onunla birlikte R.A. Z.A ve Y.K.’nın da karıştığı tespit edildi. Z.A.’nın başka bir suçtan cezaevinde olduğu R.A.’nın da hayatını kaybettiği belirlendi.

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Sorgudaki ifadesinde olayların detaylarını anlatan Y.K. cinayeti kendisinin gerçekleştirmediğini İ.K. tarafından işlendiğini, kundaklama olayını ise "kadının evde hatırası kalmasın" diye yaptıklarını itiraf etti.

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Olay günü 22 yaşında, bugün ise 40 yaşında olan Y.K. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevindeki bir kişi hakkında da bu olaydan tutuklama kararı verildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa taçsız kral
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