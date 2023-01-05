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  4. 'Fare poğaçalar hariç...' Simit fırınından ilginç savunma! Tepki çeken görüntülerden sonra harekete geçildi

'Fare poğaçalar hariç...' Simit fırınından ilginç savunma! Tepki çeken görüntülerden sonra harekete geçildi

05.01.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki iş yerinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca hem mide bulandırmış hem de tepki çekmişti. Görüntülerde vitrindeki yiyeceklerin üstünde fare gezdiği yer almıştı. Yiyeceklerin üzerinde fare görülen iş yeri için harekete geçildi. İş yerine 46 bin 159 lira idari para cezası verildi ve iş yeri mühürlendi. Öte yandan iş yeri yetkilisinin yaptığı açıklama dikkat çekti. Yetkili "Fare, imha ettiğimiz poğaçalar hariç hiçbir gıda ürünüyle temas etmedi" dedi.

'Fare poğaçalar hariç...' Simit fırınından ilginç savunma! Tepki çeken görüntülerden sonra harekete geçildi

Tekirdağ'daki bir simit fırınında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Farenin fırındaki ürünlerin üzerinde gezdiği görüntülere büyük tepki gelirken ekipler de o iş yeri için harekete geçti. Öte yandan iş yeri yetkilisinin yaptığı açıklama da dikkat çekti. İşte o iş yerine verilen ceza ve yapılan açıklama ile ilgili detaylar...

GECE ÇEKTİ, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Öztrak Caddesi'nde gece yürüyen bir kişi, unlu mamullerin satıldığı iş yerinin önünden geçerken vitrindeki yiyeceklerin üzerinde fare gezdiğini fark etti.

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Bu kişinin olayı cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde denetim yaptı.

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PARA CEZASI VE MÜHÜRLEME

Zabıta ekipleri iş yeri hakkında hijyen ve gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle tutanak tuttu ve 1295 lira idari para cezası yazdı.

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Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de hijyen denetimi yaptıkları iş yerine 46 bin 159 lira idari para cezası verdi, ayrıca iş yerinin faaliyetleri geçici olarak durdurdu. Ardından zabıta ekipleri iş yerini mühürledi.

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"FAYANSLA KAPI ARASINDAKİ BOŞLUKTAN GİRMİŞ! POĞAÇALARI İMHA ETTİK"

İş yeri yetkilisi Mehmet Arıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 yıldır ilçede faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Bugüne kadar hijyen konusunda müşterilerinden hiçbir şikayet almadıklarını savunan Arıcı, şunları kaydetti:

"Caddede altyapı ve üstyapı çalışması var. Çalışmalar sırasında dükkanımızın önü de kazıldı. Bu sırada giriş kapısındaki fayans kırıldı. Biz de çalışmaların bitmesini bekledik yaptırmak için. Dün gece böyle bir olay olmuş. Fayans ile kapı arasındaki boşluğu kullanarak fare dışarıdan içeri girmiş. Tezgah üzerinde kalan poğaçaların üzerinde dolaşmış. Olayı gece duyar duymaz hemen dükkana geldik. Fareyi yakalayıp attık. Poğaçaları da imha ettik. Zabıta ve tarım ekipleri inceleme yaptı. Evraklar ve hijyen konusunda hiçbir eksiğimiz yok."

"FARE, İMHA ETTİĞİMİZ POĞAÇALAR HARİÇ HİÇBİR GIDA ÜRÜNÜYLE TEMAS ETMEDİ"

Arıcı, kapının altında bulunan, farenin içeri girdiği kırık bölümü hemen yaptıracaklarını anlatarak, "Müşterilerimiz içini ferah tutsun. Fare, imha ettiğimiz poğaçalar hariç hiçbir gıda ürünü ile temas etmedi. Bugüne kadar böyle bir olay kesinlikle yaşamadık. Dün akşam ki tatsızlıktan dolayı özür diliyoruz." ifadelerini kulandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çerkezköy fare fırın

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